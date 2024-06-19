Футбол: як і де виступатимуть тернопільські команди Першої та Другої ліг

13 червня на конференції Професійної футбольної ліги визначили формат проведення турнірів Першої та Другої ліг на сезон-2024/2025, причому прийняті деякі нововведення.

У Першій лізі за основу взято впроваджений в двох останніх сезонах варіант. Перша ліга на першому етапі розподілена за географічним принципом на дві групи по 9 команд, які грають у два кола кожен з кожним – загалом заплановано 18 турів, 72 матчі у кожній групі у першому етапі. По 16 матчів для кожної команди, а всього – 144 матчі.

На другому етапі Перша ліга гратиме за звичним розподілом на групу Чемпіонська та групу Вибування, проте є важливий нюанс. За результатами першого етапу 1–4 місця груп (А і Б) формують групу за вихід до УПЛ з урахуванням усіх показників (очок, голів, дисциплінарних санкцій) першого етапу. Тобто, в групі Чемпіонська зіграє 8 найкращих учасників – по 8 матчів для кожної команди. За результатами другого етапу перші дві команди отримують право на прямий вихід до УПЛ, а третя та четверта зіграють матчі плей-оф за підвищення в класі.

За результатами першого етапу 5–9 місця груп А і Б сформують групу за право грати в Першій лізі з урахуванням усіх показників (очок, голів, дисциплінарних санкцій) першого етапу. Загалом це буде 10 команд і по 10 матчів для кожної з них. Команди групи Вибування, які посядуть 6–7 місця, зіграють стикові матчі з 2 та 3 місцями Другої ліги. Команди ж, які фінішують на 8–10 місцях, перейдуть до Другої ліги напряму.

Суттєве уточнення: на другому етапі команди групи А проводять матчі тільки з командами групи Б у два кола, загалом заплановано 32 матчі у Чемпіонській групі та 50 матчів у групі Вибування. Всього в чемпіонаті Першої ліги 2024/25 буде проведено 226 матчів.

Суперниками тернопільської «Ниви» сезону-2024/2025 у групі А будуть: «Агробізнес» (Волочиськ), «Буковина» (Чернівці), «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський), «Металіст» (Харків), «Минай» (Минай), «Поділля» (Хмельницький), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Хуст» (Хуст).

Друга ліга вперше з часу повномасштабного вторгнення буде розділеною на дві групи за географічним принципом. Дві групи по 12 команд зіграють у 2 кола, тобто 22 тури + 2 матчі плей-оф (1-ші та 2-гі місця груп), таким чином відбудеться 132 матчі у кожній групі. Нововведенням також стануть матчі плей-оф безпосередньо в Другій лізі. Відбудуться додаткові фінальні матчі плей-оф за 1-ше та 3-тє місця.

Переможець Другої ліги, який виграє фінальний матч між найкращими командами груп А та Б, переходить до Першої ліги напряму. Команда, що програє фінал, зіграє стиковий матч з 15 місцем Першої ліги. Переможець плей-оф за 3-тє місце зіграє стиковий матч з 14-м місцем Першої ліги. Команди, що посядуть 1-ші та 2-гі місця у групах, зіграють два матчі – вдома і на виїзді (черговість визначається жеребкуванням). Додаткові матчі проведуть команди, які гратимуть стикові матчі з командами Першої ліги ПФЛ.

У дугій лізі виступатиме тернопільська «Нива-2», натомість серед учасників ми не бачимо ФАТ «Подоляни» у яких, мабуть, щось не склалося з атестацією. Суперниками другої команди «Ниви» будуть: «Вільхівці» (Вільхівці), «Верес-Ізотоп-2» (Рівне) «Куликів» (Куликів), «Нива» (Вінниця), «Полісся-2» (Житомир), «Пробій» (Городенка), «Скала 1911» (Стрий), «Ревера 1908» (Івано-Франківськ), «Реал Фарма» (Одеса), «Рух-2» (Львів), «Металург» (Запоріжжя).

Склад учасників футбольної Другої ліги може бути ще не остаточним.

ФК «Ужгород» та «Титан» (Одеса) оскаржують рішення Комітету атестації клубів Української асоціації футболу не видавати їм атестат на участь у сезоні Другої ліги-2024/25.