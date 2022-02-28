Український форвард “Вест Хема” Андрій Ярмоленко зробив заяву в Інстаграмі у зв’язку з агресією Росії: “Закликаю кожного українця об’єднатись, показати свою віданність країні, підтримати нашу армію. Наша сила – свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір – європейська Україна. Ми – сильна нація, ми на своїй землі і правда – за нами!”.

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Співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко висловився щодо повномасштабного російського вторгнення на територію України.

“Любі друзі. Любі українці. Вітаю вас.

Я зараз знаходжуся в центрі Києва, біля Національної опери України. Мені дуже боляче бачити, що ці варвари роблять з нашою країною, з нашим містом. Мені дуже боляче бачити, як ми зараз живемо. Але ми живемо й будемо жити.

Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію. Не дай нам бог, щоб такий нелюд, як Путін, правив Україною. Я пишаюся нашою країною, нашою армією та нашими людьми. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні”, – сказав Михайличенко.

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Форвард лісабонської “Бенфіки” та збірної України Роман Яремчук після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти “Аякса” (2:2) закликав українців об’єднуватись на тлі агресії з боку Російської Федерації . “Я — українець, і цим пишаюся. Перебуваючи за тисячі кілометрів від рідної країни, я хочу підтримати всіх наших людей. Це наша країна, наша історія, наша культура, наш народ і наші кордони. Хочу подякувати нашим захисникам за мужність. Слава Україні”, — написав Яремчук. Його гол на 72-й хвилині матчу приніс нічию “Бенфіці”. Після забитого м’яча Роман зняв ігрову футболку, продемонструвавши всім другу – з гербом України.

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Український півзахисник “Аталанти” Руслан Маліновський оформив дубль у матчі Ліги Європи з “Олімпіакосом”. Хавбек забив на 67-й та 69-й хвилинах, встановивши рахунок 3:0. Після першого гола Маліновський підняв ігрову майку і показав футболкуз написом “No war in Ukraine” (Ні війні в Україні).

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Гравець “Динамо” та збірної України Віктор Циганков прокоментував початок наступальних дій Росії на територію України. “До кінця не вірю, що все це відбувається з нами. Але люблю Україну сильніше, ніж будь-коли,

й пишаюсь тим, що я – українець.

Це наш дім, і ніхто в нас його не забере. Слава нашим героям, які боронять наші кордони. Слава Україні”, – написав Циганков.

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Український легіонер “Зеніта” Ярослав Ракицький закликав Росію припинити війну в Україні. “Ні війні. Російські війська припиніть нападати на Україну. Страждають люди та діти. Нам потрібний мир”, – написав Ракицький в інстаграмі.

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32-річний нападник московського «Локомотива» та збірної Росії з футболу Федір Смолов відкрито висловився проти війни в Україні. “Ні війні!!! Україна”, — написав Смолов. В активі Смолова 45 матчів за національну збірну Росії, де він забив 16 м’ячів.

Ігор Дуда