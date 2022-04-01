Знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина, екс-солістка гурту Spice Girls Вікторія спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Пара вже зробила перший внесок – 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів). Спортсмен закликав усіх небайдужих підтримати його ініціативу та допомогти громадянам України. “Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім’ї розлучені. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі залишити свої будинки. Оскільки війна в Україні триває, потреби сімей загострюються, а 7,5 млн дітей зараз перебувають під загрозою. Будь ласка, приєднуйтесь до мене та зробіть усе, що у ваших силах”, – звернувся Д.Бекхем до всіх небайдужих людей.

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Колишній футболіст “Динамо” Олег Саленко зізнався, що раніше вважав себе радянською людиною, але тепер нічого радянського більше не залишилося. Саленко додав у соцмережі, що його знайомі в Санкт-Петербурзі не вірять у звірства російських військ, а його колишня дружина заявила, що Росія все робить правильно. “Я не витримав і послав її”, – заявив Саленко.

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Український форвард іспанської “Фуенлабради” Роман Зозуля розповів про своє ставлення до населення Росії: “Ми їм цього не пробачимо. Особисто я, мої діти, 3-4 покоління, як мінімум, цього не вибачать. Коли хтось у Європі намагається нас мирити – у мене це викликає блювотний рефлекс, і я починаю злитися. У мене таке враження, що в Росії живе стадо баранів. Як головний бекне – так 125 мільйонів населення туди йде. Вони не мають своєї думки. Ми стукаємо до них, показуємо – їм до одного місця. В нас фашисти, нацисти, вони дають гроші за голову Бандери… Вони там вірять, що Бандера живий. Вони “прибиті”, з ними немає сенсу говорити”.

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Директор каналів “Футбол” Олександр Денисов розкритикував російську риторику. “Хочу сказати росіянам: я народився в Єнакієвому (місто в Донецькій області України). Батько – росіянин, мати – українка. Я жив у Донецьку, а в 2008 році переїхав до Києва. Я – російськомовний українець. Я можу підтвердити: ніколи в Україні мені ніхто не вказував, якою мовою говорити, в яку церкву ходити. Мене знають і в Донецьку, і скрізь на Донбасі. Тому всі ці казки, які придумують росіяни, — це в прямому сенсі казки”, — заявив Денисов.

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Андрій Шевченко та його сім’я робить усе можливе, щоб допомогти Україні боротися з агресором на інформаційному фронті. Колишній головний тренер збірної України використовує свою популярність, аби привернути якомога більше уваги до загарбницької війни Росії на території нашої держави. Навіть сини Андрія Шевченка долучилися до боротьби. Один із них взяв участь у мітингу біля офісу компанії “Shell”, яка імпортує нафту з Росії. “Пишаюся своїм сином та його однокласниками, які протестували біля управління “Shell” вчора”, – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

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Спортивний директор тернопільської “Ниви” Сергій Задорожний розповів, як представники клубу допомагають Україні у війні з російськими окупантами. “Нива” – це марка, бренд, команда, люди, які небайдужі до горя, що прийшло в наш дім. Так, ми допомагаємо армії. Тушонки, пиріжки, пельмені, вареники робимо. Всі згуртувались. У перші дні були в шоці, а потім зрозуміли, що треба якось з цим жити. Ми зібралися з керівництвом і подумали: чого ми будемо сидіти вдома? Так же можна з глузду з’їхати, треба допомагати, хто чим зможе”, – сказав Задорожний.

Ігор ДУДА