Футбол: «Подоляни» і «Хуст» не домовилися

Закарпатський ФК «Хуст» не буде об’єднуватися з тернопільським ФАТ «Подоляни».

Про це 30 червня в інтерв’ю спортивному виданню «Tribuna.com» розповів головний тренер ФК «Хуст» Володимир Циткін.

Раніше ми писали, що тривають переговори щодо об’єднання учасника аматорського чемпіонату України ФАТ «Подоляни» з ФК «Хуст» і, що об’єднана команда гратиме в сезоні-2024/25 у першій професійні лізі під назвою «Хуст-Подоляни» і базуватиметься у Тернополі.

«Були перемовини, але президенти не домовились – тобто ми з «Подолянами» не будемо. Що стосується нашої команди, то поки інформації жодної немає. Клуб шукає можливості взяти участь у розіграші Першої ліги, але станом на сьогодні не можу нічого конкретно сказати, як все буде виглядати», – розповів Володимир Циткін.

Зі слів тренера, об’єднання з «Подолянами» не відбулося, як він розуміє тому, що не вдалося домовитися щодо фінансів, і щодо футболістів.