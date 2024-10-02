Французький сніданок по-армійськи: кава, круасан і «Цезар»

Військові Оперативного командування «Захід» поділилися «рецептом класичного французького сніданку». У ньому всі вітчизняні інгридієнти. Навіть сучасні французькі самохідні артилерійські установки CEASAR, які опановані підготовленими у Франції українськими розрахунками!

Отже, як правильно приготувати класичний армійський «французький сніданок», щоб у захисників України був хороший настрій, сон та апетит?

Ось так:

Один стіл.

Одна скатертина.

Одна ваза.

Один букет квітів.

Одна чашка.

Один круасан.

Одна кава.

Один стілець.

Один солдат.

І САУ «ЦЕЗАР».

«Ясно, як Божий день: після кожного такого пострілу снарядом калібру 155-мм з цієї самохідної установки рашистським окупантам точно не до кави… Бо САУ CEASAR відправляє загарбників у пекло з відстані понад 40 кілометрів!» – йдеться в дописі.

Джерело: Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото та відео – відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування «Захід»