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Французький сніданок по-армійськи: кава, круасан і «Цезар»

02.10.2024

Галина Кіт

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Новини, Війна з рф, Теми, Цікаво

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Військові Оперативного командування «Захід» поділилися «рецептом класичного французького сніданку». У ньому всі вітчизняні інгридієнти. Навіть сучасні французькі самохідні артилерійські установки CEASAR, які опановані підготовленими у Франції українськими розрахунками!

Отже, як правильно приготувати класичний армійський «французький сніданок», щоб у захисників України був хороший настрій, сон та апетит?

Ось так:

  • Один стіл.
  • Одна скатертина.
  • Одна ваза.
  • Один букет квітів.
  • Одна чашка.
  • Один круасан.
  • Одна кава.
  • Один стілець.
  • Один солдат.
  • І САУ «ЦЕЗАР».

«Ясно, як Божий день: після кожного такого пострілу снарядом калібру 155-мм з цієї самохідної установки рашистським окупантам точно не до кави… Бо САУ CEASAR відправляє загарбників у пекло з відстані понад 40 кілометрів!» – йдеться в дописі.

Джерело: Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото та відео – відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування «Захід»

Теги: війна з рф, ОК Захід

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