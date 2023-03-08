08.03.2023 22:55

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Французький клуб підписав контракт з провідним українським гандболістом

08.03.2023

Ірина Нова

162

Новини, Україна, Спорт, Спорт

Поширити:

Найкращий бомбардир запорізького “Мотора” Ігор Турченко з наступного сезону гратиме в 7-й найсильнішій гандбольній команді Франції “Лімонжі”.

В клубі вірять у потенціал молодого українця й вірять, що його забивні якості допоможуть їм вирішити свої турнірні задачі. Контракт Ігоря розрахований до 2025-го року.

Теги: спорт, гандбол

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах