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Головна / Світ / Спорт / Французький клуб підписав контракт з провідним українським гандболістом
08.03.2023
Ірина Нова
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Новини, Україна, Спорт, Спорт
В клубі вірять у потенціал молодого українця й вірять, що його забивні якості допоможуть їм вирішити свої турнірні задачі. Контракт Ігоря розрахований до 2025-го року.
Теги: спорт, гандбол
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