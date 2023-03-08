Французький клуб підписав контракт з провідним українським гандболістом

Найкращий бомбардир запорізького “Мотора” Ігор Турченко з наступного сезону гратиме в 7-й найсильнішій гандбольній команді Франції “Лімонжі”.

В клубі вірять у потенціал молодого українця й вірять, що його забивні якості допоможуть їм вирішити свої турнірні задачі. Контракт Ігоря розрахований до 2025-го року.