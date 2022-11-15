ФК «Поділля» став срібним призером першості Тернопільської області

У завершальному турі Першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу ФК «Поділля» зіграла на виїзді проти ФК «Копичинці» та впевнено перемогла з рахунком 1:6 (Сорочан-4, Харчук-1, автогол).
Здобувши перемогу команда «Поділля» у нелегкій боротьбі завоювала срібні медалі чемпіонату Тернопільської області у Першій лізі.
Нагадаємо, після першого кола команда займала 5-те місце у турнірній таблиці, відстаючи від першого місця, яке займав «Збруч-Агробізнес», на 10 очок.
Завдяки професіоналізму, високій самовіддачі та зіграності гравців ФК «Поділля» у другому колі здобула одну нічию та 8 перемог поспіль, перегравши всі команди Першої ліги. На жаль, втрачені очки на початку чемпіонату не дали змоги стати чемпіонами.
Юрій Сорочан став кращим бомбардиром у Першій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу, випередивши найближчого конкурента на 11 м’ячів.
Додамо, ФК «Поділля» Великоберезовицької ТГ отримала титульного спонсора – ТОВ «Мишковицький спиртовий завод».