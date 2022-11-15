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ФК «Поділля» став срібним призером першості Тернопільської області

15.11.2022

Ірина Нова

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Новини, Спорт, Події

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Футбольна команда «Поділля» Великоберезовицької ТГ стала срібним призером першості Тернопільської області сезону 2022 року.

У завершальному турі Першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу ФК «Поділля» зіграла на виїзді проти ФК «Копичинці» та впевнено перемогла з рахунком 1:6 (Сорочан-4, Харчук-1, автогол).

Здобувши перемогу команда «Поділля» у нелегкій боротьбі завоювала срібні медалі чемпіонату Тернопільської області у Першій лізі.

Нагадаємо, після першого кола команда займала 5-те місце у турнірній таблиці, відстаючи від першого місця, яке займав «Збруч-Агробізнес», на 10 очок.

Завдяки професіоналізму, високій самовіддачі та зіграності гравців ФК «Поділля» у другому колі здобула одну нічию та 8 перемог поспіль, перегравши всі команди Першої ліги. На жаль, втрачені очки на початку чемпіонату не дали змоги стати чемпіонами.

Юрій Сорочан став кращим бомбардиром у Першій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу, випередивши найближчого конкурента на 11 м’ячів.

Додамо, ФК «Поділля» Великоберезовицької ТГ отримала титульного спонсора – ТОВ «Мишковицький спиртовий завод».

Автор: Ірина Нова

Мітки: спорт, новини Тернопільщини, Чемпіонат Тернопільської області з футболу, ФК "Поділля"

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