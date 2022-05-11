Фінляндія та Швеція намагаються подати свої заявки на вступ до НАТО одночасно. Якщо це неможливо, вони подадуть заявки у максимально можливий час.

Швидше за все, країни подадуть заявки на вступ до Альянсу вже наступного тижня. Якщо Фінляндія та Швеція зроблять це одночасно або у той самий день, це стане великою подією.

Експерти пояснюють, що таке рішення означатиме консенсус країн та бажання захищати одне одного.

Невдовзі Швеція скаже остаточне рішення

Впродовж десятиліть Швеція дотримувалась військового нейтралітету, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вирішила переглянути свою політику.

Якщо соціал-демократи підтримають приєднання до НАТО, то заявку подадуть, оскільки ця партія має парламентську більшість.

Якраз цього тижня вони проводять три партійні збори й обговорюють усі за і проти щодо членства країни в Альянсі. Окрім цього, парламент переглядає чинну політику безпеки. Відзвітувати щодо аналізу повинна 13 травня.

А вже 15 травня керівнича Соціал-демократична партія Швеції вирішить, чи скасувати опозицію членству в НАТО.

Фінляндія непокоїться щодо сусідства з Росією

Фінляндія, яка межує з Росією, також вирішила подати заявку на вступ до Альянсу після того, як сусідня з нею держава розпочала в Україні повномасштабну війну.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо курсу країни ухвалять впродовж декількох тижнів. Спершу уряд проаналізує різні опції для безпеки Фінляндії та передасть документ до парламенту. Після цього повинні відбутись дебати.