Феномен популярності ріпаку 

З кожним роком популярність ріпаку у світі зростає. В Україні ця культура також займає лідируюче положення — посівні площі досягають 1,4 млн га.

Ріпак належить до найбільш пластичних культур, здатних успішно рости у всіх регіонах нашої країни. Але варто врахувати істотний вплив на врожай кліматичних умов, що загрожує значними збитками. Щоб нейтралізувати можливі ризики, варто з особливою увагою підійти до вибору насіння ріпаку. Важливо підібрати високоврожайні сорти, здатні пережити несприятливі погодні умови (спеку, посуху, приморозки) та протистояти захворюванням і шкідникам.

Цінність ріпаку як олійної культури

Насіння ріпаку містить 40–45% відсотків жиру, що робить його ідеальною сировиною для виготовлення олії. Ріпакова олія — одна з найкорисніших. Вона містить високу концентрацію поліненасичених жирних кислот, а за вмістом мононенасичених кислот поступається лише оливковій олії.

Напрямки використання ріпаку і потенційний прибуток від його вирощування

Основні напрямки використання ріпаку:

Виробництво ріпакової олії для харчової промисловості. Ріпакова олія використовується для смаження та приготування салатів, служить сировиною для морозива, маргарину, майонезу, маринаду для рибних консервів.

Корм для тварин. Із зеленої маси виготовляють силос. Відходи переробки насіння (макуху, шрот) додають в комбікорм, що підвищує середньодобові прирости, покращує жирність молока, збільшує надої.

Цінний медонос. З 1 га посівів можна отримати 80–100 кг якісного ріпакового меду.

Ідеальний попередник для інших культурних рослин. Ріпак зменшує засміченість полів, попереджує ерозію, сприяє поліпшенню структури та родючості ґрунту.

Сидерат. Збагачує ґрунт органікою та покращує фітосанітарний стан ґрунту.

Складова для хімічної промисловості. На основі олії ріпаку виготовляють фарби, лаки, оліфи.

Сировина для косметології. Ріпакова олія входить до складу кремів, мила, лосьйонів.

Лікувальне харчування. Високоякісне насіння ріпаку ярого , з якого виготовляють харчову олію, допомагає зміцнювати стінки судин, покращує кровообіг та запобігає тромбоутворенню.

Альтернативний екологічний вид палива з відновлюваних джерел. З ріпакової олії виготовляють тверде паливо, мастила, біодизель. Завдяки застосуванню біопалива вдається на 38% знизити викиди вуглецю в атмосферу. Один гектар ріпаку дає близько тони якісного біодизелю.

В залежності від розміру посівних площ ріпаку, висіяних сортів та погодних умов фермерське господарство може отримати за рік від 6,4 млн до 89 млн доларів чистого прибутку.

Причини популярності ріпаку у світі та Україні

Високий інтерес до агровиробницва ріпаку обумовлюється низкою факторів:

Безвідходність виробництва — застосовують зелену масу, насіння та відходи переробки.

Широка сфера використання: сільське господарство, харчова, текстильна, шкіряна, хімічна, лакофарбова, енергетика, металургійна та паливна промисловість.

Інтенсивний ріст рослин — добовий приріст зеленої маси складає 500 кг/га.

Екологічність — відсутність небезпеки для рослин та тварин, придатність до біологічної переробки. На відміну від мінерального палива, 99% біодизелю при потраплянні у воду та ґрунт повністю переробляється мікроорганізмами за 28 днів.

Перспективи та прогнози щодо подальшого культивування ріпаку

Один із найперспективніших напрямків у всьому світі — вирощування ріпаку. Насіння цієї культури — експортоорієнтований продукт, який має великий попит на найбільших світових ринків.

Понад 80% насіння ріпаку Україна реалізує на міжнародних ринках, завдяки чому входить в ТОП-3 світових лідерів з експорту цієї культури. В подальшому обсяг експорту може збільшуватися, адже протягом останніх 5 років у Європі спостерігається тенденція зменшення посівних площ під посівами ріпаку та зростання обсягів споживання ріпакової олії.

До того ж в умовах постійного зростання цін на енергоносії Україні варто почати розвивати власну біопаливну галузь. У нашій країні працює близько 50 невеликих підприємств, які за рік можуть переробляти до 25 тисяч тон біодизелю. При цьому 14 великих біодизельних заводів, загальна потужність яких складає 300 тисяч тон на рік, простоює. Наявних потужностей достатньо, щоб виробляти до 2 мільйонів тон пального щорічно, що дозволить замістити до 30% імпортованого дизеля. При цьому вітчизняна промисловість має потенціал, який здатний замістити весь традиційний дизель на ринку.

Експерти вважають, що в майбутньому в Україні посівні площі під ріпак будуть збільшуватися. Цьому сприяють невеликі витрати на вирощування, висока рентабельність, значний попит на світовому ринку та стабільно висока ціна.