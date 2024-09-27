Феномен популярності ріпаку 

З кожним роком популярність ріпаку у світі зростає. В Україні ця культура також займає лідируюче положення — посівні площі досягають 1,4 млн га.
Ріпак належить до найбільш пластичних культур, здатних успішно рости у всіх регіонах нашої країни. Але варто врахувати істотний вплив на врожай кліматичних умов, що загрожує значними збитками. Щоб нейтралізувати можливі ризики, варто з особливою увагою підійти до вибору насіння ріпаку. Важливо підібрати високоврожайні сорти, здатні пережити несприятливі погодні умови (спеку, посуху, приморозки) та протистояти захворюванням і шкідникам.
Насіння ріпаку містить 40–45% відсотків жиру, що робить його ідеальною сировиною для виготовлення олії. Ріпакова олія — одна з найкорисніших. Вона містить високу концентрацію поліненасичених жирних кислот, а за вмістом мононенасичених кислот поступається лише оливковій олії.
Основні напрямки використання ріпаку:
В залежності від розміру посівних площ ріпаку, висіяних сортів та погодних умов фермерське господарство може отримати за рік від 6,4 млн до 89 млн доларів чистого прибутку.
Високий інтерес до агровиробницва ріпаку обумовлюється низкою факторів:
Один із найперспективніших напрямків у всьому світі — вирощування ріпаку. Насіння цієї культури — експортоорієнтований продукт, який має великий попит на найбільших світових ринків.
Понад 80% насіння ріпаку Україна реалізує на міжнародних ринках, завдяки чому входить в ТОП-3 світових лідерів з експорту цієї культури. В подальшому обсяг експорту може збільшуватися, адже протягом останніх 5 років у Європі спостерігається тенденція зменшення посівних площ під посівами ріпаку та зростання обсягів споживання ріпакової олії.
До того ж в умовах постійного зростання цін на енергоносії Україні варто почати розвивати власну біопаливну галузь. У нашій країні працює близько 50 невеликих підприємств, які за рік можуть переробляти до 25 тисяч тон біодизелю. При цьому 14 великих біодизельних заводів, загальна потужність яких складає 300 тисяч тон на рік, простоює. Наявних потужностей достатньо, щоб виробляти до 2 мільйонів тон пального щорічно, що дозволить замістити до 30% імпортованого дизеля. При цьому вітчизняна промисловість має потенціал, який здатний замістити весь традиційний дизель на ринку.
Експерти вважають, що в майбутньому в Україні посівні площі під ріпак будуть збільшуватися. Цьому сприяють невеликі витрати на вирощування, висока рентабельність, значний попит на світовому ринку та стабільно висока ціна.