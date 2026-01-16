Фейк кремля після зустрічі Зеленського і Трампа став приводом для нових ударів по Україні

28 грудня в Мар-а-Лаґо (США) відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа з метою узгодження позицій щодо можливої мирної угоди та гарантій безпеки.

Повідомляє Центр протидії дезінформації.

Уже 29 грудня, одразу після цієї зустрічі, кремль поширив вигадану історію про нібито атаку України на резиденцію путіна у валдаї.

Цей фейк став зручним приводом для продовження масованих ударів по мирних містах України, що лише підтверджує небажання росії завершувати війну.

В інфографіці Центру показано, скільки з того моменту рф запустила по Україні засобів ураження, що є свідченням того, хто насправді не хоче миру.

Україна ж продемострувала, що прагне стійкого та справедливого миру за підтримки міжнародних союзників.