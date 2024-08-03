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F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні

Україна вже задіяла отримані від Заходу винищувачі F-16. Літаки використовувались як протиповітряна оборона.

03.08.2024

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Україна, Війна з рф, Події

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Видання Telegraf з посиланням на джерела у Повітряних силах ЗСУ повідомляє, що винищувачі F-16 виконували свої перші бойові завдання після довгоочікуваного прибуття в Україну.

Військові літаки поки що використовувалися лише в якості “протиповітряної оборони”.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що до Києва було доставлено невелику кількість бойових винищувачів F-16.

Невдовзі в соцмережах та українських ЗМІ поширили піксельне зображення, нібито F-16 у небі над Україною. Київ офіційно не підтвердив отримання літаків.

Також газета The Wall Street Journal повідомила, що США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити винищувачі F-16, які Київ отримає від європейських партнерів.

Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу “повітря-земля”, боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на “розумну” зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу “повітря-повітря” AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу “повітря-повітря”.

До слова, Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Київ отримає достатньо для задоволення нагальних потреб.

Росія ж у свою чергу почала готуватися до оборони від американських винищувачів. Кримські партизани виявили російські ЗРК “Бук – М2” у Волноваському районі Донецької області для “полювання за F-16”.

Теги: Україна, війна з Росією, ППО, F-16

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