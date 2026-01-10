Енергетичні підсумки тижня: російські атаки на енергетичні об’єкти України не припиняються і стають дедалі цинічнішими

7 січня таку атаку зазнали Дніпропетровська та Запорізька області. Це призвело до майже повного знеструмлення цих регіонів, масштабних блекаутів, відключень тепла й водопостачання для сотень тисяч людей.

Сьогодні вже поступово заживлено основні об’єкти критичної інфраструктури і було відновлено електропостачання за графіками.

А вчора вночі ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру Києва, зокрема ТЕЦ і котельні в різних районах столиці. Внаслідок ударів пошкоджено підстанції та об’єкти генерації, що призвело до перебоїв зі світлом, теплом і водопостачанням по всьому місту.

За останніми даними, близько 500 тисяч споживачів залишаються без електропостачання в Києві та області. Енергетики проводять роботи із заживлення мережі, але вимушено застосовуються аварійні відключення.



По всій країні ситуацію ускладнює сильні морози, які прогнозуються протягом найближчих 7-8 днів.

Зниження температури значно збільшить споживання електроенергії і, як наслідок, її дефіцит, а також створить додатковий тиск на вже пошкоджену енергосистему.

Україна продовжує боротися з енергетичним терором, але виклики стають дедалі серйознішими на тлі затяжних морозів і постійних обстрілів.



За інформацією від Ольги Буславець, яка очолювала Міністрество енергетики України:

9 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України.

Виробництво електроенергії ГЕС залишається вкрай низьким після пошкоджень від ракетно-дронових атак.

Виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ значно знизилось на цьому тижні через атаки і руйнування обладнання. Руйнування досить значні і на відновлення знадобиться багато часу. Цілодобово йдуть роботи з відновлення генеруючих потужностей після завданих пошкоджень. Загальний рівень запасів вугілля на складах теплової генерації – 2,3 млн тонн.

Виробництво електроенергії ВДЕ на сезонному вкрай низькому рівні, внаслідок переважно хмарної погоди і короткого світлового дня.

Незважаючи на знижений в результаті обстрілів видобуток (до 5% нижче рівня вересня 2025), завдяки імпорту в січні 2026 Україна відбирає з ПСГ поки що відносно невеликі обсяги газу (в середньому 40 млн м3/добу порівняно з середнім відбором 58 млн м3/добу у відповідному місяці за останні 3 роки – 2023-2025).

Через прогнозоване падіння температур нижче норми на 4-9 градусів Цельсія в наступні 10 днів очікується зростання відбору з ПСГ.

За даними ОГТСУ, в останні дні чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту нерезидентами в режимі short-haul до 3 млн м3 на добу) коливався у діапазоні 21-22 млн м3 на добу (з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликі обсяги з боку Молдови/Румунії).

Рівень запасів природного газу в ПСГ України – 11,9 млрд м3 (включно 4,7 млрд м3 газу довготривалого зберігання), що вище минулого року на 29% або на 2,7 млрд м3.

Рівень ПСГ Європи знизився до 61,8 млрд м3 (рівень наповнення 57%). Це нижче середнього за останні 5 років на 19%, та нижче рівня минулого року на 17%, або на 13 млрд м3.



Щодо цін:

Ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень знизилися на 18% у робочі дні. Індекс базового навантаження цього робочого тижня становив у середньому 6 561 грн/МВтг. Середня ціна РДН у листопаді становила 6 388 грн/МВт·год, тоді як у грудні вона зросла на 4% порівняно з листопадом і досягла 6 649 грн/МВт·год. Наразі у січні середнє значення РДН становить 6 354 грн/МВт·год, що на 4% нижче за рівень грудня.

Ціни на електроенергію на західному кордоні України цього тижня суттєво зросли через значне погіршення погодних умов — в середньому на 72% порівняно з минулим тижнем через значне зниження температури. Найбільше зростання було зафіксовано в Польщі — середня ціна становила 159 €/МВт∙год, що на 109% вище, ніж тижнем раніше. В інших країнах ціна базового навантаження у робочі дні трималася на рівні від 143 €/МВт∙год у Румунії до 145 €/МВт∙год в Угорщині та Словаччині. Форвардна ціна на лютий для базового навантаження в Угорщині складає 124 €/МВт∙год.

Ціни на вугілля на європейському ринку, станом на 08 січня знизилися та становлять 96,4 доларів за тонну (4 146 грн/т). Запаси вугілля на складах терміналів Амстердам-Роттердам-Антверпен за тиждень зросли до рівня 3,03 млн тон.

Спотові ціни на природний газ (TTF) за останній тиждень коливались у діапазоні 30,0 – 28,0 Евро/МВтг, переважно через значні коливання температурних прогнозів; стабільне постачання трубопровідного газу та СПГ стримує ціни від подальшого зростання, незважаючи на значні відбори з ПСГ останніми днями (до 1 млрд м3/добу відносно середніх за останні 5 років 0,6 млрд м3) та зростаючі ризики дефіциту газу в кінці ОЗП 25/26.

За оцінкою ICIS станом на 09.01.26 середньомісячна ціна UAVTP MA у січні на лютий 2026 – 19,3 тис. грн без ПДВ за тис. м3, або 36,7 Євро/МВтг. Це вище TTF МА в середньому на 30%.

Головні енергетичні новини тижня:

Державна енергетична компанія ПАТ «Укргідроенерго» підписала угоду про отримання кредиту в розмірі 75 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Фінансування буде спрямоване на модернізацію та відновлення обладнання гідроелектростанцій в умовах воєнного стану, оголосила компанія. Фінансування підкріплене гарантією Європейського Союзу в рамках Інвестиційної програми для України — інструменту, призначеного для мобілізації ресурсів для відновлення та зростання України. Загальна вартість проекту оцінюється приблизно в 120 млн євро. Окрім кредиту ЄБРР, міжнародні донори можуть надати інвестиційні гранти на суму до 20 млн євро, доповнені власними коштами компанії. Кошти будуть використані для закупівлі критично важливого обладнання для гідроелектростанцій, включаючи енергетичні та гідромеханічні компоненти, деякі з яких були пошкоджені під час російської військової агресії. Проект також включає створення резерву реагування на надзвичайні ситуації. Подальші ініціативи включають підвищення кваліфікації інженерного персоналу, посилення практик ESG та розробку плану гендерної рівності. Завершення проекту заплановано на 2030 рік.

У 2025 році українські приватні компанії експортували понад 11,2 млн м3 біометану вітчизняного виробництва.

Перший в історії експорт біометану розпочався в лютому, коли Vitagro поставила 67,5 тис м3 до Словаччини через газотранспортну систему. Три компанії очолили експорт: MHP Holding поставив близько 8,7 млн м3 (77% від загального обсягу), Vitagro Group експортувала близько 2,5 млн м3, а Hals Agro здійснила разову партію понад 75 тис м3. Крім того, дві компанії експортували скраплений біометан (біо-LNG) до Європи автоцистернами: МХП відвантажила понад 5 тис тонн, тоді як UM Liquid Gas експортувала майже 900 тонн.

Тенденція до меншої кількості негативних погодинних цін на електроенергію у Швеції та Фінляндії, ймовірно, продовжиться цього року, повідомили аналітики Montel, після падіння до 36% у 2025 році, незважаючи на нижчі спотові ціни. Середні спотові ціни в зоні впали з 24,65 євро/Вт·год у 2024 році до 16,53 євро/МВт·год минулого року, причому наземна вітроенергетика досягла лише половини цієї ціни через ефект канібалізації, який виникає, коли багато блоків виробляють більшу частину своєї електроенергії в години низьких цін, згідно з даними Montel Qwatt.

Загальні запаси газу в ПСГ ЄС станом на 1 січня становили близько 62 млрд м3, що є другими найнижчими показниками на цю дату з 2016 року.

Відбір цієї зими залишався нижчим у річному обчисленні, оскільки рекордні відвантаження LNG продовжувалися швидкими темпами. За останніми даними AGSI, запаси по всьому ЄС на кінець 4-го кварталу 2025 року становили 708 ТВт·год, що еквівалентно 61,6 млрд м3, якщо припустити коефіцієнт перерахунку 11,5 кВт·год/м³. Це на 10 млрд м3 менше порівняно з аналогічною датою 2024 року та є найнижчим показником за будь-який рік за останнє десятиліття, за винятком особливо аномального 2021 року, коли «Газпром» почав спустошувати свої й без того слабо заповнені ПСГ перед початком війни в Україні. Говорячи про решту зими, ціни на газ встановилися в діапазоні приблизно 27,1-27,70 євро/МВт·год для поставок протягом решти січня до березня, що створює сильний стимул для викачування газу зі сховищ, а не для його переведення в новий рік зберігання. Це означає, що відбір, ймовірно, буде швидким, особливо протягом січня та лютого. Якщо відбір у січні-березні відповідатиме середньому показнику за попередні 5 років у 32,4 млрд м3, це залишить загальні запаси ЄС на 1 квітня на рівні 29,2 млрд м3, або лише близько 30% від загальної потужності блоку.



З Високопосадовці США заявили, що Вашингтон безстроково контролюватиме продажі та доходи Венесуели від нафти, щоб стабілізувати її економіку, відновити енергетичний сектор та забезпечити відповідність інтересам США після військового нападу на режим Ніколаса Мадуро.