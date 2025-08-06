Електронні сигарети хочуть заборонити: депутати підготували законопроєкт

Український парламент планує боротися за здоров’я українців: у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про повну заборону електронних сигарет. Автори ініціативи наголошують на ризиках для курців, особливо молоді. Що саме може потрапити під заборону — з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Пропозиція депутатів

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори пропонують повністю заборонити виробництво, імпорт, оптову та роздрібну торгівлю електронними сигаретами, заправними контейнерами і рідинами. Також проєкт закону пропонує відмовитися від будь-якої державної підтримки у цій галузі.

Пряму заборону електронних сигарет хочуть закріпити у законі “Про заходи щодо попередження тютюнокуріння”. Також змін зазнає закон про державне регулювання ринку алкоголю і тютюну: з нього планують вилучити положення щодо ліцензування та обігу рідин для вейпів.

Контролювати дотримання нових норм пропонують за допомогою штрафів. Якими вони будуть, наразі невідомо.

Продаж електронних сигарет неповнолітнім Україна заборонила ще у 2021 році. А от з липня минулого року під заборону потрапили ароматизовані цигарки та електронні сигарети і рідини, що містять смако-ароматичні добавки.

Ризики для здоров’я

Куріння електронних сигарет та вейпів несе значні ризики для здоровʼя. Деякі з них згадують у пояснювальній записці автори ініціативи. Зокрема, депутати наголошують на небезпеці навіть тих електронних сигарет та вейпів, які не мають у складі нікотину. Річ у тім, що низка складників може бути токсичною. Йдеться про пропіленгліколь та гліцерин, токоферол, ацетальдегід і формальдегід. Також електронні сигарети можуть містити гербіциди, токсичні чи важкі метали.

Ці речовини здатні провокувати низку хвороб органів дихання. Найбільш небезпечними називають ліпоїдну пневмонію (розвивається через потрапляння до легенів олій з електронних сигарет); первинний спонтанний пневмоторакс (одним з факторів, які його провокують, є куріння); облітеруючий бронхіоліт або “попкорнову хворобу” (виникає внаслідок впливу діацетилу — речовини, що надає аромату вейпам). Також медики зафіксували пошкодження легенів, повʼязане з вейпінгом — воно отримало назву EVALI.

Про те, що “попкорнова хвороба” набирає обертів, у коментарі “Суспільному. Дніпро” розповіла пульмонологиня Олена Мироненко. Назву це захворювання отримало через те, що вперше його виявили у працівників попкорнових фабрик, які вдихали ароматизатор із маслянистим запахом. Нині загроза криється у складі електронних сигарет, які містять різноманітні ароматизатори. Сполуки вважають умовно безпечними для людини, втім, раніше їх не застосовували для куріння. “Ці ароматизатори допускаються для перорального вживання — це можуть бути цукерки, напої тощо, — але не мають доказів безпеки при інгаляційному застосуванні. Більшість таких сполук потенційно токсичні для дихальних шляхів”, — наголосила медикиня.

Спалах EVALI вперше зафіксували у Сполучених Штатах у 2019 році. З того часу було зареєстровано близько 3000 випадків, з яких майже 70 закінчилися летально. 15% пацієнтів були молодшими за 18 років. Симптоми включали задишку, кашель, біль у грудях, лихоманку, діарею, блювоту і тахікардію.

Іноземний досвід

Куріння електронних сигарет обмежене у низці країн світу. Деякі держави прирівнюють його до куріння звичайних цигарок — з відповідними заборонами на споживання у громадських місцях. Є країни, які взагалі не дозволяють продавати певні види електронних сигарет.

Цьогоріч під заборону одразу у двох країнах Євросоюзу потрапили одноразові електронні сигарети. Першою їхній продаж заборонила Бельгія — і через побоювання про шкоду для здоровʼя громадян, і через турботу про екологію, якій шкодять компоненти таких цигарок. У лютому цього року аналогічну заборону запровадила Франція. За продаж і поширення “одноразок” там тепер загрожує штраф у 100 тисяч євро. Влада країни наголошує на загрозах, які становлять для здоровʼя молоді. За даними французького Альянсу проти тютюну, серед дітей від 13 до 16 років 15% уже пробували одноразові сигарети.

Повна заборона вейпів та електронних сигарет діє в Індії, Таїланді, Сінгапурі та Бразилії. США та Австралія запровадили суворі обмеження.

Курці в Україні

У Всесвітній організації охорони здоровʼя наголошують — електронні сигарети найбільш поширені серед підлітків.