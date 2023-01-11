Економіка у 2023-му: на скільки зростуть ціни, яким буде курс валют і коли нарешті почнеться відновлення

Як показав досвід 2022 року, вітчизняна економіка уміє пристосовуватися до нових викликів і точно не зупиниться. Та що ж буде далі? І чого очікувати українцям впродовж року? Наскільки суттєво зростуть ціни, чи відпустить Нацбанк курс долара у вільне плавання та коли почнеться економічне відновлення?

Розповідає Економічна правда, кілька основних тез:

1. Яку інфляцію очікують аналітики?

Опитані ЕП фінансові аналітики очікують на зниження інфляції у 2023 році, що буде викликане слабким внутрішнім попитом у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем.

2. Що буде з курсом?

Опитані ЕП аналітики прогнозують, що офіційний курс долара наприкінці 2023 року коливатиметься від 40,2 грн до 43 грн за дол. Уряд передбачає, що середній курс у 2023 році становитиме 42,2 грн за дол, а наприкінці року – 45,8 грн за дол.

3. Як змінюватиметься державний борг?

На 2023 рік потреби держави будуть значними – близько $38 млрд, які Україна сподівається отримати від ЄС, США та МВФ. Очікується, що співвідношення держборгу до ВВП буде в діапазоні 85-90%.

4. Чи вимкнеться “друкарський верстат”?

І НБУ, і Мінфін переконують, що у 2023 році намагатимуться обійтися без емісійного фінансування бюджету. Хоча гарантувати це не беруться. Викуп Нацбанком нових ОВДП залишатиметься фактором перестрахування, якщо зовнішня підтримка бюджету буде затримуватися.

5. Як на економіку впливатиме блекаут?

Відсутність унеможливлює роботу підприємств, випуск товарів, надання послуг. Усе це впливає на ВВП. За розрахунками Concorde Capital, через удари по енергетичній інфраструктурі падіння ВВП в останньому кварталі 2022 року може становити 40% проти відповідного кварталу попереднього року.

6. Коли почнеться відновлення економіки?

Уряд переконаний, що бізнес адаптується до воєнних викликів і падіння ВВП вдасться уникнути. Міністерка економіки Юлія Свириденко переконує, що Україна все одно вийде на траєкторію відновлювального зростання, але воно буде меншим: орієнтовно 1-1,5%.