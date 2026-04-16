Економіка нерівності: чому чоловіки заробляють більше?

Поки Конституція гарантує рівність, ринок праці диктує свої умови.

За даними Держстату в 2023 році українські жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, аніж чоловіки.

Згідно такої статистики, якщо чоловік заробляє 15 000 грн, то жінка за місяц отримає лише 12 210. Проте завжди знайдуться люди, які стверджуватимуть, що це лише вигадки феміністок, і ніякого розриву в оплаті праці не існує.

Згідно статті 2-1 Кодексу законів про працю України: Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації тощо.

Першою причиною такого розриву є материнство. Адже через народження дитини, жінки часто роблять перериви у кар'єрі , що може призводить до втрати досвіду.

По-друге, чоловіки частіше працюють у сферах з вищою заробітною платою (ІТ, енегретика).

По-третє, жінки часто недооцінюють власні можливості. Згідно зі статистикою, жінки частіше погоджуються на зарплату, що на 25% нижча зарплати чоловіків.

За даними дослідження професорки Поли Інґленд, коли в певній сфері стає більше жінок — зарплати в ній значно зменшуються – іноді понад 30%.

Ще однією причиною, яка заважає жінкам підійматися до вищих керівних ланок, є створенні суспільством стереотипи. Жінка можете бачити крісло директора, але стереотип про те, що «чоловік — кращий управлінець», може стати для неї перепоною до мрії.

Маємо надію, що ситуація скоро покращиться, адже уряд схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030, яка спрямована на скорочення різниці між зарплатами чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.

Олександра КУРТА