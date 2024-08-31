Дитина йде до школи: задоволення не з дешевих

Напередодні 1 вересня і навіть у перші дні осені у батьків, що мають школяриків неабияк болять голови, адже виникає ряд проблем. І не лише психологічних, а й матеріальних. Адже слово школа автоматично у цей час асоціюється зі значними тратами.

Скільки коштує зібрати дитину у 2024 році?

Залежно від регіону або місця придбання канцелярського приладдя його вартість може відрізнятися. Тернопіль належить до тих регіонів, де фахівці фіксують середні ціни по Україні.

Так, наприклад, шкільний рюкзак може коштувати від 500 гривень. Крім того, деякі магазини пропонують придбати наплічник одразу з наповненням – пеналом, сумкою для форми на фізкультуру, пляшкою для води та контейнером для перекусу. Вартість такого набору стартує від 2 500 гривень.

Зазвичай ортопедичні рюкзаки українського або іноземного виробництва коштують приблизно 2 500 грн. Якщо на рюкзаку зображені герої відомих фільмів та мультиків – ціна також зростає. На старі колекції трапляються знижки. Тому середня ціна рюкзака – 1 500 грн.

Зошити коштують – від 6 гривень, обкладинки для зошитів – від 20 гривень за упаковку, обкладинки для підручників – від 30 гривень за упаковку, ручки – від 10 гривень, набір кольорових олівців – від 25 гривень, гумка – від 4 гривень, лінійка – від 10 гривень, альбом для малювання – від 25 гривень, фломастери – від 50 гривень, пенал – від 20 гривень, щоденник – від 30.

Також школярам нерідко доводиться купувати спеціальні зошити для різних предметів, підручники, атласи, контурні карти тощо. Вчителі у вересні, як правило дають такі списки.

Шкільна форма у закладах освіти необовʼязкова, проте дітям все одно доводиться оновлювати гардероб. Аби придбати класичний одяг для учнів, батькам потрібно заплатити щонайменше тисячу гривень.

Щодо одягу, то штани або спідниця на перший дзвоник коштують 400 грн. Сорочка або блузка – 350 грн. Два комплекти одягу на кожен день (штани, майка, кофтинка) – 1 500 грн. Кросівки 700 грн), змінне взуття – 350 грн, шкарпетки (5 пар) – 100 грн, спортивний костюм – 580 грн, спортивне взуття – 470 грн.

Що потрібно для учня 1 класу?

Як правило, найбільше хвилюються і самі первачки і їх батьки. Адже усе відбувається уперше. Як правило, малюкам виробники шкільного приладдя пропонують усе яскраве і цікаве.

Перед закупами бажано поговорити зі вчителькою, щоб нічого не забути або не купити зайвого. Зазвичай на батьківських зборах перед 1 вересня, або на початку нового навчального року батьки першачків отримують перелік усього необхідного.

Як правило це зошити в клітинку – 10 штук по 12 аркушів, зошити в похилу лінію – 10 штук по 12 аркушів, пенал м’який, гумка, олівці прості, олівці кольорові, точильниця, лінійка, ручки, папка і обкладинки для зошитів.

Для уроків образотворчого мистецтва треба: альбом, пензлики, фарби. Для уроків трудового навчання: кольоровий папір і картон, клей, ножиці (безпечні для дітей), пластилін. Для уроків фізичної культури: спортивний костюм і взуття, футболка.

Навчальні приладдя для першокласника, якщо купувати їх окремо, а не набором, коштуватимуть 995 грн. Як варіант, можна обрати набір першокласника, який містить одразу все необхідне приладдя. Він коштує поза тисячу гривень. Набір для образотворчого мистецтва та уроків трудового навчання – 400 грн.

Як можна зекономити на покупках, готуючись до навчального року?

Щоб не купити зайвого, батькам варто переглянути запаси речей, які могли залишитися з минулого року.

Нерідко напередодні навчального року багато магазинів пропонують знижки.

А знаючи заздалегідь, що необхідно придбати, речі можна замовити в інтернет-магазинах або ж з-за кордону, на чому також можна зекономити.

До того ж не варто купувати все одразу, адже часто не все знадобиться у перші місяці навчання. Дещо можна придбати згодом.

Гарного 1 вересня усням, їх батькам і вчителям, спокійного і мирного нового навчального року усім.