Двоє жителів Тернопільщини загинули під час пожеж

Дві пожежі, які забрали життя людей, трапилися на Тернопільщині 1 січня. За обома фактами розпочали кримінальні провадження, повідомляють у поліції області.

Близько 14:53 на спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від чергового підрозділу про те, що в селі Гаї-Шевченківські пожежа.

Горів житловий будинок. Після локалізації вогню в одній із кімнат рятувальники виявили тіло 43-річного власника помешкання. Попередня причина нещастя – необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку.

Ще одну пожежу того ж вечора ліквідовували вогнеборці у селі Вимислівка. Близько 20:10 сусіди помітили, що будинок, в якому мешкала жінка 1947 року народження, горить. На місце пожежі виїжджали рятувальники та слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції.

Після ліквідації вогню в будинку виявили тіло господарки. За попередніми даними, через стан здоров’я жінка тривалий час не виходила з оселі та мала обмежені можливості пересування. Експерти, які оглядали місце загоряння припускають, що пожежа виникла через порушення правил експлуатації печі.

За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Остаточні причини пожеж стануть відомі після проведених експертиз. Триває слідство.