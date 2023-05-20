Двоє людей загинули: на Тернопільщині трапилася аварія за участю автобуса

Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та рейсовий автобус, що здійснював маршрут “Рівне-Чернівці”. Про це повідомляють на сторінці ДСНС області у соцмережі.
За попередньою інформацією, внаслідок цього зіткнення в легковому автомобілі загинули двоє осіб, а пасажири рейсового автобуса, серед яких було 5 дітей, звернулися до медичних працівників, проте відмовилися від госпіталізації.
Для ліквідації наслідків пригоди на місце події направили спеціальну аварійно-рятувальну машину з 5 державної пожежно-рятувальної частини. Також залучили рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини та кран.
Наразі на місці події працюють 3 одиниці техніки та 9 рятувальників.
“У результаті автопригоди Volkswagen Scirocco викинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався у автобус. Водій та пасажирка легкового авто, які загинули на місці аварії, це люди пенсійного віку”, – йдеться у повідомленні.
“На момент ДТП в автобусі перебувало 39 пасажирів – дітей та дорослих, які з Рівного їхали на екскурсію до Хотина. На щастя, ніхто не постраждав”.
Вирішують питання про внесення цього факту в ЄРДР згідно із частиною 3 статті 286 ККУ.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.