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Двоє людей загинули: на Тернопільщині трапилася аварія за участю автобуса

20.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У суботу на Тернопільщині поблизу села Горинка Кременецького району на автодорозі М19 трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та рейсовий автобус, що здійснював маршрут “Рівне-Чернівці”. Про це повідомляють на сторінці ДСНС області у соцмережі.

За попередньою інформацією, внаслідок цього зіткнення в легковому автомобілі загинули двоє осіб, а пасажири рейсового автобуса, серед яких було 5 дітей, звернулися до медичних працівників, проте відмовилися від госпіталізації.

Рейсовий автобус після ДТП біля Горинки
Автобус після ДТП. Фото: ДСНС області

Для ліквідації наслідків пригоди на місце події направили спеціальну аварійно-рятувальну машину з 5 державної пожежно-рятувальної частини. Також залучили рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини та кран.

На місці ДТП працюють рятувальники та медики
На місці події працюють рятувальники та медики. Фото: ДСНС області

Наразі на місці події працюють 3 одиниці техніки та 9 рятувальників.

“У результаті автопригоди Volkswagen Scirocco викинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався у автобус. Водій та пасажирка легкового авто, які загинули на місці аварії, це люди пенсійного віку”, – йдеться у повідомленні.

На місці ДТП
На місці аварії. Фото: Нацполіція області

“На момент ДТП в автобусі перебувало 39 пасажирів – дітей та дорослих, які з Рівного їхали на екскурсію до Хотина. На щастя, ніхто не постраждав”.

Вирішують питання про внесення цього факту в ЄРДР згідно із частиною 3 статті 286 ККУ.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Джерело: Суспільне

Теги: дорожньо-транспортна пригода

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