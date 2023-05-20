Двоє людей загинули: на Тернопільщині трапилася аварія за участю автобуса

У суботу на Тернопільщині поблизу села Горинка Кременецького району на автодорозі М19 трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та рейсовий автобус, що здійснював маршрут “Рівне-Чернівці”. Про це повідомляють на сторінці ДСНС області у соцмережі.

За попередньою інформацією, внаслідок цього зіткнення в легковому автомобілі загинули двоє осіб, а пасажири рейсового автобуса, серед яких було 5 дітей, звернулися до медичних працівників, проте відмовилися від госпіталізації.