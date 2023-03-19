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Двох військових з Тернопільщини відзначили високими державними нагородами (посмертно)

19.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох захисників з Тернопільщини (посмертно).

Так, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі  Івана Баса та Володимира Мадараша нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

Орден «За мужність» III ступеня — державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Джерело: Тернополянни

Теги: орден "За мужність", Іван Бас, Володимир Мадараш

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