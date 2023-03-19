Двох військових з Тернопільщини відзначили високими державними нагородами (посмертно)

Так, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Івана Баса та Володимира Мадараша нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

Орден «За мужність» III ступеня — державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.