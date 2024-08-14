Двох тернополян судитимуть за вимагання з погрозами вбивства та насильства

Прокурорами обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Тернополя, які упродовж 2020–2023 років систематично вимагали грошові кошти у підприємців у сумах від 85 тисяч доларів США до 250 тисяч євро, погрожуючи вбивством їх рідних у численних смс-повідомленнях.

З метою підтвердження реальності погроз обвинувачені закладали вибухові пристрої, переважно «розтяжки» на основі ручної осколкової гранати Ф1, поблизу належного потерпілим житла та закріплювали сконструйовану з такої ж гранати вибухівку сповільненої дії на автомобілях. У результаті детонації майно потерпілих зазнало значних пошкоджень.

Одному з обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – тримання під вартою з визначенням застави.

Накладено арешт на належне майно обвинувачених на загальну суму 2 млн 200 тис. грн.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.