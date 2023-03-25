Двічі виходив під заставу: тернополянина втретє затримали за продаж наркотиків

За словами Михайла Димиди, клієнтами наркоторговця були жителі Тернопільщини.

“Він продавав товар лише перевіреним особам і тільки з рук в руки. Для цього підозрюваний винайняв гаражне приміщення, в якому реалізовував товар та дозволяв покупцям вживати там амфетамін. 21 березня у помешканні та гаражі підозрюваного оперативники провели обшуки під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. До роботи залучалися працівники кінологічної служби. У чоловіка виявили та вилучили розфасованого товару на понад 25 тисяч гривень. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові оголосили підозру згідно з частиною 2 статті 307 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”.