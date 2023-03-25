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Двічі виходив під заставу: тернополянина втретє затримали за продаж наркотиків

25.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Підозрюваного у продажі наркотиків тернополянина оперативники затримали втретє. Після перших двох затримань суд відпускав його під заставу у розмірі 200 та 300 тисяч гривень.

Про це Суспільному повідомив начальник управління боротьби з наркозалежністю в області Михайло Димида.

За його словами, підозрюваному 40 років.

“У 2018 році чоловік розповсюджував заборонені речовини у складі організованої злочинної групи, а у 2022 році налагодив в обласному центрі власний наркобізнес. Після того, як вніс чергову суму у травні 2022 року, продовжив займатися протиправним. Цього разу він намагався працювати таємно, аби не потрапити в поле зору оперативників”.

У Тернополі втретє затримали чоловіка за продаж наркотиків
Вилучені наркотики. Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

Документувати незаконний бізнес тернополянина працівники УБН спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу розпочали ще у вересні минулого року.

“У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний взяв до себе помічниками товариша та 17-річну дівчину. Основне завдання спільників – забирати наркотики з поштових відділень й передавати йому. Розраховувався з ними амфетаміном. Підозрюваний з перших днів присадив дівчину на важкі наркотики й вона тепер проходить реабілітацію в одному з медичних центрів області”.

У Тернополі втретє затримали чоловіка за продаж наркотиків
Наркотики, які виявили під час обшуку. Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

За словами Михайла Димиди, клієнтами наркоторговця були жителі Тернопільщини.

“Він продавав товар лише перевіреним особам і тільки з рук в руки. Для цього підозрюваний винайняв гаражне приміщення, в якому реалізовував товар та дозволяв покупцям вживати там амфетамін. 21 березня у помешканні та гаражі підозрюваного оперативники провели обшуки під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. До роботи залучалися працівники кінологічної служби. У чоловіка виявили та вилучили розфасованого товару на понад 25 тисяч гривень. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові оголосили підозру згідно з частиною 2 статті 307 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”.

Михайло Димида каже, правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію Тернополя, а також перевіряють клієнтів підозрюваного. Триває слідство.

Джерело: Суспільне

Теги: продаж наркотиків

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