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ДТП у Тернополі: п’яний водій  погрожував правоохоронцям

14.11.2022

Ірина Нова

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Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Цих вихідних поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих на проспекті Злуки. За словами заявника, водій напідпитку наїхав на бетонні обмежувачі, погрожує очевидцям та нецензурно виражається.

Правоохоронці повідомили, що після прибуття інспекторів на місце події було виявлено пошкоджений автомобіль Chevrolet, який застряг на обмежувачах руху. Поруч з авто стояв водій, який порушував спокій громадян, не виконував вимоги поліцейських припинити правопорушення та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився та продовжив нецензурно виражатись й погрожувати патрульним.

Патрульні склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ст. 185 (Злісна непокора законним вимогам поліцейського) КУпАП.

Та зухвальцю цього було замало, під час ознайомлення з матеріалами справи, чоловік злісно пошкодив бланк заповненого протоколу про вчинене адміністративне правопорушення за, що передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення чи пошкодження документів) ККУ.

Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для реєстрації даного порушення закону та подальшого з’ясування всіх обставин.

Автор: Ірина Нова

Мітки: ДТП, новини Тернополя, водіння у нетверезому стані, патрульна поліція

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