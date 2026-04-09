09.04.2026 11:00

У Тернополі п’яний водій Audi в’їхав у світлофор

У Тернополі на вулиці Микулинецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Яровий Роман

Кримінал, Новини

аварія Audi світлофор
Як повідомляють патрульні, 29-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та врізався у світлофор.

Під час спілкування з кермувальником правоохоронці помітили ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на місці.

Результат — понад норма у 6 разів

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала 1,39 проміле алкоголю, що більш ніж у шість разів перевищує допустиму норму.

Без прав і з “історією” порушень

Правоохоронці встановили, що водій:

  • не має права керування транспортними засобами
  • вже двічі протягом року притягувався за керування у стані сп’яніння

Яке покарання загрожує

Порушника відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за:

  • ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне керування без прав
  • ч. 3 ст. 130 КУпАП — повторне керування у стані сп’яніння
  • ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП

Поліція вкотре наголошує: керування у стані сп’яніння — це серйозна загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: ДТП, п'яний

