У Тернополі п’яний водій Audi в’їхав у світлофор

Як повідомляють патрульні, 29-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та врізався у світлофор.

Під час спілкування з кермувальником правоохоронці помітили ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на місці.

Результат — понад норма у 6 разів

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала 1,39 проміле алкоголю, що більш ніж у шість разів перевищує допустиму норму.

Без прав і з “історією” порушень

Правоохоронці встановили, що водій:

не має права керування транспортними засобами

вже двічі протягом року притягувався за керування у стані сп’яніння

Яке покарання загрожує

Порушника відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за:

ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне керування без прав

— повторне керування без прав ч. 3 ст. 130 КУпАП — повторне керування у стані сп’яніння

— повторне керування у стані сп’яніння ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП

Поліція вкотре наголошує: керування у стані сп’яніння — це серйозна загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.