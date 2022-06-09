Вiдповiдно до Указу Президента України, за особисту мужнiсть, виявлену у захистi державного суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, самовiддане служiння Українському народовi полковника Гах Романа Васильовича нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня, посмертно.

Заслужену нагороду вручив начальник Захiдного регiонального управлiння Держприкордонслужби України генерал-майор Вiктор Бабюк дружинi загиблого Героя.

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6 березня пiд час виконання бойових завдань в районi с. Житлiвка Кремiнського р-ну Луганської обл. в результатi обстрiлу противника полковник Гах Роман Васильович отримав кульове вогнепальне поранення, несумiсне з життям.

9 березня Наказом Голови Держприкордонслужби України пiдполковнику Гах Роману присвоєно вiйськове звання полковник (посмертно).

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