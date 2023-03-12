Довгожительці з Чортківщини виповнилось 100 років (фото)

З поважним ювілеєм довгожительку прийшов привітати сільський голова Віктор Шепета.

Не дивлячись на тризначне число прожитих років, Марія Василівна і досі дивує внутрішнім піднесенням та чудовою пам’яттю, завдяки якій може потішити блискучим знанням віршів та пісень.