Довгожительці з Чортківщини виповнилось 100 років (фото)

З поважним ювілеєм довгожительку прийшов привітати сільський голова Віктор Шепета.
Не дивлячись на тризначне число прожитих років, Марія Василівна і досі дивує внутрішнім піднесенням та чудовою пам’яттю, завдяки якій може потішити блискучим знанням віршів та пісень.
“Від усього серця бажаємо Божої опіки, благополуччя, злагоди, добробуту, родинного тепла і поваги, а також надалі залишатись в міцному духовному та фізичному стані і дочекатись святкування перемоги й миру”, – йдеться на Фейсбук-сторінці Білобожницької громади.