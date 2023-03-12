12.03.2023 15:44

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Довгожительці з Чортківщини виповнилось 100 років (фото)

12.03.2023

Роман Васильович

60

Новини, Події

Поширити:

11 березня жительці села Звиняч Марії Гордовській виповнилось 100 років.

З поважним ювілеєм довгожительку прийшов привітати сільський голова Віктор Шепета.

Не дивлячись на тризначне число прожитих років, Марія Василівна і досі дивує внутрішнім піднесенням та чудовою пам’яттю, завдяки якій може потішити блискучим знанням віршів та пісень.

“Від усього серця бажаємо Божої опіки, благополуччя, злагоди, добробуту, родинного тепла і поваги, а також надалі залишатись в міцному духовному та фізичному стані і дочекатись святкування перемоги й миру”, – йдеться на Фейсбук-сторінці Білобожницької громади.

331754009_591345146344547_4943916288907784193_n.jpg

Джерело: Тернополянни

Теги: Марія Гордовська

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах