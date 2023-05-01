Дорогі розваги: атракціони у парку “Сопільче” готуються приймати відвідувачів (відео)

Невдовзі літо. У Тернополі до відкриття готують стаціонарні атракціони, які є в парках “Сопільче” та “Національного відродження”.

Зараз спеціалісти проводять технічні експертизи кожної каруселі. Такий контроль відбувається щороку, адже атракціони не нові і потребують технічного нагляду, повідомляють Т1 Новини.

Через прохолодну погоду, відкриття сезону атракціонів у парках Тернополя запізнюється. Зараз технічні експерти активно випробовують гойдалки у парку “Сопільче”. Кожну конструкцію ретельно оглядають і перевіряють чи бува не зламалося щось за зиму, пояснює експерт Степан Галайда.

Такі перевірки проводять кожного року і надають експертний висновок. Це роблять тому, що атракціони з 1989 року. Їх термін експлуатації давно вийшов, однак вони ще можуть працювати, запевняє Степан Галайда.

Наразі у парках Тернополя є 16 стаціонарних атракціонів. За тиждень мають оглянути і перевірити усі. А тоді нададуть дозвіл на їх використання. Щодо цін, то цьогоріч вони зросли в середньому на 5 гривень. Директор комунального підприємства, на балансі якого перебувають атракціони, Микола Ткач каже, що тарифи вже затвердженні, а подорожчання пов’язані з кількома чинниками. На це вплинуло збільшення мінімальної зарплатні та підняття цін на комунальні послуги. За квиток доведеться заплатити від 25 до 50 гривень.