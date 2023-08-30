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Дорогезний телефон поцупили у тернополянки в кафе

30.08.2023

Ірина Нова

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Новини, Тернопільська міська громада

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У Тернополі оперативники розшукали зловмисника, котрий викрав дорогий смартфон.

До співробітників райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала мобільний телефон та навушники у її онуки. Збитки оцінила у 25 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, неповнолітня потерпіла перебувала в кафе. Телефон залишила на столику на літній терасі, а сама ненадовго відійшла. Коли ж повернулася, виявила, що її майно зникло. Факт крадіжки задокументували камери відеоспостереження.

У ході розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 57-річний житель Тернополя. У нього вилучили крадений телефон.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

Теги: крадіжка

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