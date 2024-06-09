Дорога до Бога. Чому плачуть жінки

Якось маленький хлопчик запитав маму:

– Чому ти плачеш?

– Тому, що я жінка!

– Я не розумію!

Мама обійняла його і сказала:

– Ти не зрозумієш цього ніколи.

Тоді хлопчик запитав у батька:

– Чому мама іноді плаче без причини?

– Усі жінки іноді плачуть без причини, – відповів батько.

Згодом хлопчик виріс, але не припиняв дивуватись: “Чому жінки плачуть?” Нарешті він запитав у Бога… І Бог відповів:

– Задумавши жінку, Я хотів, щоб вона була досконалою. Я дав їй плечі, такі сильні, щоб тримала цілий світ, і такі ніжні, щоб підтримувала дитячу голівку. Я дав їй дух, настільки сильний, щоб стерпіти будь-який біль. Я дав їй волю, настільки сильну, що вона йде вперед, коли інші падають. Вона піклується про хворих і втомлених не скаржачись. Я дав їй доброту – любити дітей за будь-яких обставин, навіть, якщо вони кривдять її. Я зробив її з ребра чоловіка, щоб вона захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти, що хороший чоловік ніколи не завдасть їй болю навмисно, але іноді випробовуватиме її силу й рішучість стати поряд з ним без вагань. І нарешті, Я дав їй сльози. І дав право проливати їх, де і коли вона забажає. І тобі, сину Мій, треба зрозуміти, що краса жінки не в її одязі, зачісці чи манікюрі. Краса жінки в очах, які відчиняють двері до її серця, де живе любов”. ЗАПАМ’ЯТАЙ, ЯКЩО ТИ ЧОЛОВІК… Будь обережним – не дай жінці заплакати, тому що Господь рахує її сльози… Жінка створена з ребра чоловіка, не з ноги, щоб бути приниженою, не з голови, щоб перевершувати, а з боку, щоб бути поруч із тобою, і бути рівною тобі. І з-під руки, щоб бути захищеною тобою. І зі сторони серця, щоб бути коханою…