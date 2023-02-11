«ДонорUA» запрошує поділитися кров’ю у День Святого Валентина у Тернополі

Акція «Поділися любов’ю» відбудеться у п’яти містах України. Донорів запрошують здавати кров самостійно або в компанії найрідніших людей.

14 лютого в Тернопільському обласному центрі служби крові (вул. Клінічна, 8) з 9:00 до 13:00 проходитиме акція «Поділися любов’ю».

Про це повідомляють на сайті donor.ua.

«Сьогодні вся країна працює на перемогу. Кров потрібна завжди, аби її запасів вистачало для потреб військових і цивільних пацієнтів. Ми мріємо, щоб донорство крові поступово перетворилося для українців на стиль життя. А окрім того, радіємо, коли донори й донорки приходять на наші події в компанії друзів чи коханих, адже добрі справи зближують ще більше», — підкреслює CEO та засновниця «ДонорUA» Ірина Славінська.

На учасників очікує розіграш подарунків від компанії Gelius, волонтерська підтримка й спеціальна фотозона.

Також у цей день акція відбудеться у Дніпрі, Вінниці, Кропивницькому та Миколаєві.

Зареєструватись на подію можна на сайті «ДонорUA» — слідкуйте за анонсами в соцмережах організації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як підготуватися до здачі крові.

Довідка

«ДонорUA» – автоматизована система рекрутингу та управління донорами крові, що з 2015 року розвиває регулярне, безоплатне та добровільне донорство в Україні. Місія «ДонорUA» — вчасно забезпечити пацієнтів якісними компонентами крові.