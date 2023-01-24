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Долучайтеся до лав роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»

24.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Афіша

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Долучайтеся до лав роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»

Ми пропонуємо:

  • високу заробітню плату (передбачені спеціальні надбавки та додаткова винагорода під час дії воєнного стану);
  • повне соціальне забезпечення: отримання статусу учасника бойових дій, пільги при отриманні житла та при оплаті комунальних послуг, позачергове отримання земельних ділянок;
  • професійну підготовку за міжнародними стандартами;
  • перспективу кар’єрного росту.

Основні службові обов’язки:

  • забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів;
  • запобігання правопорушенням та їх припинення;
  • виконання службових обов’язків в зоні проведення військових дій.

Контакти: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40

Телефони: 067-65-34-593, 067-65-37-728

Електронна пошта sova.ternopil@ukr.net

Теги: поліція, рота особливого призначення

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