Докази для припинення оренди Почаївської лаври: відбулося виїзне засідання

“Ми виявили не одне порушення, тому ініціюємо до різних органів влади, до Мінкультури, Кабміну щодо виправлення цих помилок. Є підстави для розірвання договору з московським патріархатом. Ми запропонували об’єднати зусилля нашої робочої групи і робочої групи, яка створена Кабінетом міністрів, в цьому випадку Міністерством культури, включити наших представників в цю робочу групу або зробити виїзне засідання в нашій області. Ми звернулися до ОДА ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусово рішенням суду перейменувати назву УПЦ на “російська православна церква в Україні”. Експертна комісія довела, що це є філія московської церкви в Україні”.