Добровільна участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування регулюється Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010 р. №2464-VI та надає можливість забезпечити страховий стаж і створити умови для збільшення розміру майбутньої пенсії.

Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями, не є фізичними особами-підприємцями, не провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, не провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та не отримують дохід від цієї діяльності, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню.

Закон України від 8 липня 2010 р. №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” передбачає два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Частиною другою статті 10 визначено, що особи беруть у ній участь протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь, але не менше одного року. Це страхування на поточний період. У цьому випадку розмір єдиного внеску складає 22% від мінімальної заробітної плати на дату укладання договору. Враховуючи, що розмір мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” з 01 квітня 2024 року становить 8 000,0 грн, мінімальний страховий внесок складатиме 1 760,0 грн (8 000,0 грн х 22% = 1 760,0 грн).

Частиною п’ятою цієї ж статті передбачена можливість одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (починаючи з 1 січня 2004 р.). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (22%) на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, тобто 44%. Тобто, мінімальний страховий внесок за кожен місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 3 520,0 грн (8 000,0 грн х 44% = 3 520,0 грн).

Одноразова сплата єдиного соціального внеску здійснюється однією сумою за весь період протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

У всіх випадках сума страхового внеску не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору. З 1 квітня 2024 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 15 мінімальних заробітних плат – 120 000 грн (8 000,0 грн х 15 = 120 000,0 грн). Тобто максимальний страховий внесок за кожен місяць становить 26 400,0 грн (120 000,0 грн х 22% = 26 400,0 грн).

Особа, яка бажає укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, повинна звернутися до органів Державної податкової служби за місцем проживання з необхідним пакетом документів: заява вставленої форми, копія трудової книжки (за наявності), виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5), копія документа, що посвідчує особу.