До Вікна на Тернопільщину заманюють експонатами

Музей галицького мецената Володислава Федоровича, що діє у в селі Вікно Гримайлівської громади, налічує кілька тематичних залів. Тут є експонати, починаючи з 19-го століття.

Музей Федоровича створили на базі музею села, який заснувала місцева краєзнавиця Ганна Чемера у 2007 році. З першого музею зберігся етнографічний зал. Тут представлені давні предмети побуту, які вдалося зібрати пані Ганні.

Нині натхненником музею Федоровича у Вікні є Сергій Ткачов. Відвідувачам він насамперед показує банер, на якому зображений Володислав Федорович. Портрет зроблений на етнографічній виставці у Тернополі, співорганізатором якої був меценат.

Як каже С.Ткачов, Володислав Федорович – політичний і культурний діяч, історик педагогіки, людина, яка підтримувала своїми статками культурних діячів. Серед тих, кого підтримував Федорович, був Іван Франко. У них були ділові стосунки. У музеї зберігається лист, в якому меценат вітає письменника з одруженням.

На запрошення Володислава Федоровича до маєтку приїжджав Іван Франко для опрацювання архіву Івана Федоровича, який після себе залишив дуже велику епістолярну спадщину. Зрозуміло, робота була оплачувана, тим самим Федорович підтримував Франка в непрості часи для Каменяра.

Іван Франко після перебування у Вікні написав «Життя Івана Федоровича і його часи», «Гримайлівський ключ», «Панщина та її скасування в 1848 році», «Фінансове положення Галичини», «Лук’ян Кобилиця» тощо. Тут він також написав кілька художніх творів. Вважається, що саме тут, біля підніжжя Медоборів, народився і знаменитий «Лис Микита».

Одними із найстаріших експонатів є частина килиму та статуетка папуги з німецької кераміки. Ці предмети селянам вдалося врятувати з пожежі в маєтку Федоровичів у 1917 році.

Володислав Федорович дбав і про розвиток ремісничих шкіл. Він заснував у Вікні школи килимарства, гончарства, ковальства, колодійства. Відтак у музеї у Вікні є зразки гончарської школи села Товсте і копії килимів, які ткали тут. Окремі надійшли від музеїв Польщі та Львівського музею етнографії, деякі килими принесли жителі Вікна.

Загалом село Вікно — друге за величиною село Гримайлівської громади, яке розташоване поруч з центром громади. Поштовхом до змін у громаді стало відкриття у 2019 році сучасного музею Федоровича. Відкриття музею привабило в громаду туристів, змотивувало розчистити скелі Франка, створити казковий дитячий майданчик та літературний ботанічний сад імені Дарії Віконської, доньки мецената.

Село передовсім знане своїми природними пам’ятками. Зокрема, це перлина заповідника «Медобори» – гора Гостра, карстові озерця-вікнини, що й дали назву селу, та надзвичайно мальовничі «Франкові скелі».

Головна родзинка Вікна – гора Гостра з найбільшою в Україні популяцією червонокнижного ясенцю білого.

Знаменита Гостра гора має родзинку в унікальних рослинах, а вікнини наповнені надзвичайно прозорою аквамариновою водою, у якій плавають зграйки риб. Але такий «акваріум» можна побачити лише взимку та ранньою весною – бо пізніше на поверхні з’являються водорості.

У Вікні варто помилуватися масовим цвітінням червонокнижного ясенцю білого (народна назва «неопалима купина»). Ще у 1910 р. Польська академія знань (попередник Польської академії наук) зареєструвала гору Гостру як ботанічний резерват (заповідник).

Заповідник виник за ініціативи Володислава Федоровича, магната і надзвичайно цікавої, освіченої, багатогранної людини.

У 1873-1877 роках Володислав Федорович був головою товариства «Просвіта» у Львові, у 1879-1882 роках – представником від українців у Палаті депутатів австро-угорського парламенту. Від 1902 року він став пожиттєвим членом Палати шляхти (австро-угорський аналог британської Палати лордів), де палко відстоював інтереси українців.

Його батько, Іван Федорович, який теж був поважною людиною, у 1948 р., будучи депутатом парламенту Австрійської імперії, разом із знаменитим селянським депутатом Лук’яном Кобилицею ініціював закон про скасування панщини.

Відкриття «Світлиці Федоровича» стало ще однією знаковою подією для Вікна, його мешканців і туристів, що часто приїздять сюди. А ще стало святом для громади — сюди завітали і діти, і старші мешканці, і гості. Особливим моментом стала творча робота в саду — учасники й учасниці створювали листівки з квітів, які згадувала в одному з есе донька Володислава Федоровича.

Галина ВАНДЗЕЛЯК