До Умані приїхали уже понад 23 тисячі паломників для відзначення єврейського Нового року.

Понад 23 тисячі паломників-хасидів прибули до Умані, повідомляє Об’єднана єврейська громада України (ОЄГУ) у неділю, 25 вересня.

“За даними ОЄГУ, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі паломників. Фонд імені Раббі Нахмана спільно з владою якісно організував паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий рівень безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Щоосені в Умань на єврейський Новий рік (Рош га-Шана) з усього світу приїжджають паломники-хасиди, щоб відзначити це свято і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях, нагадує “Інтерфакс-Україна”.

Хасидів закликали не їхати до Умані через війну

Влада України та Ізраїлю зверталися до паломників-хасидів з проханням утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана.

“Таке рішення прийнятеі помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях, нагадує “Інтерфакс-Україна” спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони”, – наголошували наприкінці серпня Служба безпеки України та Нацполіція.

Разом з тим в СБУ і Націполіції зазначали, що вживають заходів для “антитерористичної захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян”. Для цього, як стверджують правоохоронці, проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилили контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

У перший день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, російські війська нанесли прямий ракетний удар по Умані. Тоді загинув щонайменше один цивільний, 23 дістали поранень. На початку серпня над Уманню була збита російська ракета. Від уламків загинула одна людина, ще одну було поранено.