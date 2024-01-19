До останньої хвилі виконував бойове завдання: на Луганщині загинув захисник з Тернополя

Вкотре трагічна звістка сколихнула Тернопільську громаду. На фронті загинув мужній захисник Анатолій Ковеза.

“Чергова жахлива звістка з фронту. Захищаючи волю та незалежність України, загинув Ковеза Анатолій Анатолійович (26.11.1999 р.н.). Його життя обірвалось 15 січня у Луганській області. До останньої хвилини він мужньо виконував бойове завдання, стояв на обороні нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Хай його душа поєднається з Господом. Вічна пам’ять!”, – повідомили у міськраді.