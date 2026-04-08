«Дністер» шкутильгає, а «Агрон» внічию грає

Миколаївська команда здобула перемогу в гостях і скоротила відставання від заліщан до одного очка.

«Дністер» (Заліщики) – ФК «Миколаїв» 2:4 Голи: М. Михайленко (55), Ю. Захарків (83, з пен.). – Н. Цюпка (5), О. Криницький (61), Г. Коваль (73), М. Качор (78).

Вилучення: Д. Бобик (52).

У неділю «Агрон» зіграв у безгольову нічию із представником «Волині».

ФК «Тростянець» – ФК «Агрон» – 0:0.

Після цих поєдинків «Дністер» із 22 заліковими пунктами продовжує очолювати турнірну таблицю, «Агрон», маючи в активі 20 очок, – на 3-му місці.

У дванадцятому турі другого кола 11 квітня команди з Тернопільщини зустрінуться між собою, «Агрон» прийматиме «Дністер».

