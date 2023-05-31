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Для збереження стажу трудову книжку варто оцифрувати

31.05.2023

Ірина Нова

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Офіційно, Новини, Суспільство

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Трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до загального страхового стажу на підставі записів у трудовій книжці. Щоб убезпечити себе в разі можливої втрати трудової книжки, її варто оцифрувати.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

  1. Увійти до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати пункт «Відомості про трудові відносини».
  3. Перевірити відомості та надати згоду на передання та оброблення персональних даних.
  4. Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка «Додати файл»).

Вимоги до сканованих копій, яких варто дотримуватися

  • Зображення має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документів.
  • Сторінки мають бути завантажені в хронологічному порядку.
  • Формат сканованих копій має бути jpg або pdf.
  • Розмір файлу не повинен перевищувати 1 Мб.

Автор: Головне управління  Пенсійного фонду України в Тернопільській області

Теги: суспільство, трудовий стаж, актуально, пенсійний фонд

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