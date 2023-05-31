Для збереження стажу трудову книжку варто оцифрувати

Трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до загального страхового стажу на підставі записів у трудовій книжці. Щоб убезпечити себе в разі можливої втрати трудової книжки, її варто оцифрувати.
Для цього потрібно зробити наступні кроки:
- Увійти до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати пункт «Відомості про трудові відносини».
- Перевірити відомості та надати згоду на передання та оброблення персональних даних.
- Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка «Додати файл»).
Вимоги до сканованих копій, яких варто дотримуватися
- Зображення має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документів.
- Сторінки мають бути завантажені в хронологічному порядку.
- Формат сканованих копій має бути jpg або pdf.
- Розмір файлу не повинен перевищувати 1 Мб.
Автор: Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області
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