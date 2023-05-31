Для збереження стажу трудову книжку варто оцифрувати

Трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до загального страхового стажу на підставі записів у трудовій книжці. Щоб убезпечити себе в разі можливої втрати трудової книжки, її варто оцифрувати.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати пункт «Відомості про трудові відносини». Перевірити відомості та надати згоду на передання та оброблення персональних даних. Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка «Додати файл»).

Вимоги до сканованих копій, яких варто дотримуватися