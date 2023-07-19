Для українців, які виїхали за кордон і не повернуться до 1 серпня, оголошено важливу новину

Деякі українці, які виїхали за кордон, можуть втратити право на виплати. У Міністерстві соцполітики розповіли, за яких обставин це станеться.

В ефірі телемарафону з вуст першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак пролунала інформація про грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Вона підкреслила, що ті громадяни, які перебувають за кордоном понад 45 днів без обґрунтованих на то причин, втратять право на держвиплати.

Згідно з її словами, якщо до 1 серпня не повернутись в Україну, то вважатимуть, що громадян обрав, так би мовити, зовнішнє переміщення. А виплати призначені виключно для внутрішньо переміщених осіб.

Буквально нещодавно віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук зазначила, що Україна має дані стосовно тих українців, які проживають в ЄС, але отримують виплати як ВПО.

Наразі між Україною та Європейським Союзом здійснюється обмін інформацією, також контроль тримають і прикордонники.

Точно не втратять допомогу ті українці, які виїхали за кордон на лікування. А от ті, які тривалий термін проживають не в Україні без обґрунтованих причин і не повернуться до 1 серпня 2023 року, виплати втратять.

Наразі Верещук покладається на доброчесність людей, адже ніхто немає наміру ходити по домівках з перевірками.