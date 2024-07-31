Для чого перепливати Тису, якщо можна «порішати» у районному ТЦК

До 150 тисяч доларів заробляли спритники у погонах ТЦК та СП на ухилянтах. Резонансне затримання організатора схеми – в.о. воєнкома одного з районів відбулося у Тернополі наприкінці минулого тижня.

Злочинний план для тих, хто прагне уникнути мобілізації, налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

«Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів, – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. – За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів».

Від 5000 до 15 000 тисяч доларів «коштував» вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що організатору незаконних заробітків допомагали п’ятеро спільників.

Сергій Зюбаненко повідомив, що фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи. Надалі таких осіб за гроші звільняли з військової служби. Наразі працівники карного розшуку встановили, що фігуранти «допомогли» майже 150 особам.

Оперативники та слідчі спільно зі співробітниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Західного регіону, за сприяння Тернопільської ОВА встановили, що посадовцям наживатись на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Наразі поліцейські встановлюють усіх спільників.

Поліцейські з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 000 доларів, 80 000 євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп’ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців.

Організатору корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП щодо організації та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Від трьох до восьми років з конфіскацією майна загрожує й одному зі спільників. Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозр організатору та п’ятьом спільникам ще й за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України в складі організованої злочинної групи, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

«Ми знаємо, що допомагали ділкам й цивільні особи, а також представники з органів влади. Повірте, їхня черга відповісти перед законом також прийде, а що ж стосується даного кримінального провадження, то це ще не кінець – будуть нові фігуранти та підозри», зауважив Зюбаненко на своїй сторінці у Фейсбук.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері Західного регіону деталізували: 42-річний в.о. керівника вимагав у громадянина скретч-картки на паливо, вартістю майже 15 тисяч гривень, за «вирішення питання» про не вручення повістки його брату та не доставлення його в ТЦК та СП для проходження ВЛК.

А 54-річний головний спеціаліст вимагав від військовозобов’язаного 1500 доларів США та 200 літрів дизпалива, ціною 12 тисяч гривень, за оновлення військово-облікових даних та проставлення коду без проходження ВЛК та прибуття до ТЦК.

Між тим, підозрювані, яким у Тернопільському міськрайонному суді обрали запобіжний захід – два місяці арешту з правом внесення застави, уже на волі, бо внесли заставу у сумі 242 240 грн. Ця новина викликала неабиякий резонанс – люди у соціальних мережах обурюються і з можливості застави, і розміру – досить не значному у порівнянні із «заробітками» спритників. А також припускають, що при такому досить не важкому обмеженні їм вдасться вийти сухими із води.

Ольга КУШНЕРИК