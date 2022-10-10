«Витяг про місце проживання — це документ, що підтверджує ваше місце проживання. Він може знадобитися під час отримання держпослуг, оформлення на роботу чи відкриття рахунку в банку та в різних життєвих ситуаціях, де необхідно підтвердити місце проживання», — зазначили в Мінцифри.