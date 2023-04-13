Дівчата з Тернополя у Підволочиську вибороли футзальний кубок області

У результаті безкомпромісної боротьби (змагання відбувалися за коловою системою), перше місце заслужено здобула команда Футбольної академії “Тернопіль”, яка не зазнала жодної поразки і здобула чотири впевнених перемоги.
Тернопільська команда продемонструвала цікавий змістовний футзал, адже дівчата вже неодноразово в цьому році піднімалися на щабель п’єдесталу на різноманітних всеукраїнських турнірах. Кращими в тернопільській команді можна відзначити – Олесю Каплун, Людмилу Лучко, Вікторію Брегін, Вікторію Борову, котрі, виступаючи у стартовій четвірці, впевнено здобували результат для своєї команди.
Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|5
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ФА “Тернопіль”
|х
|3:1
|4:0
|4:1
|11:0
|4
|4
|0
|0
|22:2
|12
|2
|ДЮСШ Підволочиськ-1
|1:3
|х
|2:1
|12:0
|5:0
|4
|3
|0
|1
|20:4
|9
|3
|Лановецька ЗОШ №2
|0:4
|1:2
|х
|3:0
|6:0
|4
|2
|0
|2
|10:6
|6
|4
|“Чемпіон” Зборів
|1:4
|0:12
|0:3
|х
|4:1
|4
|1
|0
|3
|5:20
|3
|5
|ДЮСШ Підволочиськ-2
|0:12
|0:5
|0:6
|1:4
|х
|4
|0
|0
|4
|1:27
|0
Як розповів тренер переможців Сергій Харчук, ці змагання стали етапом підготовки до наступних серйозних випробувань – фінальної частини чемпіонату України з футзалу даної вікової групи, який відбудеться 20-22 квітня у спортзалі ДЮСШ м. Городенка Івано-Франківської області.