Дівчата з Тернополя у Підволочиську вибороли футзальний кубок області

У спортзалі ДЮСШ смт Підволочиськ відбувся кубок Тернопільської області з футзалу серед дівчат 2010 року, в якому взяли участь п’ять команд, повідомляє АФТ.

У результаті безкомпромісної боротьби (змагання відбувалися за коловою системою), перше місце заслужено здобула команда Футбольної академії “Тернопіль”, яка не зазнала жодної поразки і здобула чотири впевнених перемоги.

Тернопільська команда продемонструвала цікавий змістовний футзал, адже дівчата вже неодноразово в цьому році піднімалися на щабель п’єдесталу на різноманітних всеукраїнських турнірах. Кращими в тернопільській команді можна відзначити – Олесю Каплун, Людмилу Лучко, Вікторію Брегін, Вікторію Борову, котрі, виступаючи у стартовій четвірці, впевнено здобували результат для своєї команди.

Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 5 І В Н П М’ячі О 1 ФА “Тернопіль” х 3:1 4:0 4:1 11:0 4 4 0 0 22:2 12 2 ДЮСШ Підволочиськ-1 1:3 х 2:1 12:0 5:0 4 3 0 1 20:4 9 3 Лановецька ЗОШ №2 0:4 1:2 х 3:0 6:0 4 2 0 2 10:6 6 4 “Чемпіон” Зборів 1:4 0:12 0:3 х 4:1 4 1 0 3 5:20 3 5 ДЮСШ Підволочиськ-2 0:12 0:5 0:6 1:4 х 4 0 0 4 1:27 0

Як розповів тренер переможців Сергій Харчук, ці змагання стали етапом підготовки до наступних серйозних випробувань – фінальної частини чемпіонату України з футзалу даної вікової групи, який відбудеться 20-22 квітня у спортзалі ДЮСШ м. Городенка Івано-Франківської області.