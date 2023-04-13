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Дівчата з Тернополя у Підволочиську вибороли футзальний кубок області

13.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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У спортзалі ДЮСШ смт Підволочиськ відбувся кубок Тернопільської області з футзалу серед дівчат 2010 року, в якому взяли участь п’ять команд, повідомляє АФТ.

У результаті безкомпромісної боротьби (змагання відбувалися за коловою системою), перше місце заслужено здобула команда Футбольної академії “Тернопіль”, яка не зазнала жодної поразки і здобула чотири впевнених перемоги.

Тернопільська команда продемонструвала цікавий змістовний футзал, адже дівчата вже неодноразово в цьому році піднімалися на щабель п’єдесталу на різноманітних всеукраїнських турнірах. Кращими в тернопільській команді можна відзначити – Олесю Каплун, Людмилу Лучко, Вікторію Брегін, Вікторію Борову, котрі, виступаючи у стартовій четвірці, впевнено здобували результат для своєї команди.

Підсумкова турнірна таблиця

Команди 1 2 3 4 5 І В Н П М’ячі О
1 ФА “Тернопіль” х 3:1 4:0 4:1 11:0 4 4 0 0 22:2 12
2 ДЮСШ Підволочиськ-1 1:3 х 2:1 12:0 5:0 4 3 0 1 20:4 9
3 Лановецька ЗОШ №2 0:4 1:2 х 3:0 6:0 4 2 0 2 10:6 6
4 “Чемпіон” Зборів 1:4 0:12 0:3 х 4:1 4 1 0 3 5:20 3
5 ДЮСШ Підволочиськ-2 0:12 0:5 0:6 1:4 х 4 0 0 4 1:27 0

Як розповів тренер переможців Сергій Харчук, ці змагання стали етапом підготовки до наступних серйозних випробувань – фінальної частини чемпіонату України з футзалу даної вікової групи, який відбудеться 20-22 квітня у спортзалі ДЮСШ м. Городенка Івано-Франківської області.

Джерело: Наш День

Теги: Футзал, кубок Тернопільської області з футзалу серед дівчат

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