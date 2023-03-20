Діти передали бійцям дві тисячі порцій борщу: на Тернопільщині діє проєкт “Розумний город”

Про це розповів Суспільному координатор проєкту “Розумний город” Роман Комінярський.
За його словами, вирощену продукцію переробляють на готові сухі страви для українських бійців. Зокрема, нашим захисникам торік діти передали понад дві тисячі порцій борщу.
“Це просто, все, що потрібно – розкрити пакет. Якщо на передовій є кип’яток, то можна поласувати непоганим борщем. Заливаємо грамів 200-300 води, хто як любить. Десять хвилин – і борщ готовий”, – говорить координатор.
Запропонували взяти участь у проєкті й дітям Великобірківського ліцею.
Провів дегустацію учень шостого класу Арсен Бас.
“На смак нічим не відрізняється від звичайного борщу, але консистенція, як в пасти”, –каже хлопець.
Цей борщ для бійців виготовили школярі, які торік взяли участь у проєкті “Розумний город”.
“Ми починали з ідеї привчити або навіть виховати в дітей любов до землеробства, до землі, до праці. Минулого року в цьому проєкті взяли участь майже 120 дітей з Тернопільської області. Долучилися учні на Львівщині та Івано-Франківщині. Якщо в школі хочуть займатися землеробством, ми приїжджаємо, розказуємо, даємо насіння, вони сіють. Пізніше, коли сіянці ростуть, приїжджають наші агрономи, перевіряють, рекомендують. З початком війни зробили акцент на благодійності”, – розповів Роман Комінярський.
Окрім борщового набору і чаю “Слава Україні” дітям пропонують виростити також спеціальні гарбузи для цукатів та арахіс, які також доставлять нашим захисникам, каже Роман Комінярський.
“На упакуванні є QR-код, військовий, якщо має інтернет, може просканувати й подивитися історію. Там будуть відео про те, як доглядали ці ділянки, вирощували буряк, картоплю, все, що потрібно для борщу”.
Спробував окопний борщ шестикласник Арсен Бойко.
“Подібний до звичайного, але трохи незвичний, бо вдома завжди їм зі сметаною. Ідея дуже класна. Я хотів би долучитися. Мені подобається цим займатися”, – говорить Арсен.
Директорка Великобірківського ліцею Світлана Чайка каже, учні та вчителі навчального закладу від початку повномасштабної війни збирають різну допомогу нашим бійцям та переселенцям.
“У нашій школі навчається майже 60 дітей, батьки яких зараз на війні. В нас практично в кожній родині хтось на війні, ми не можемо стояти осторонь, бути байдужими. Кожний наш день починається з молитви, гімну і молитви за бійців”, – сказала директорка.
Світлана Чайка розповідає, діти, які не мають можливості вирощувати овочі вдома, та хочуть взяти участь у проєкті “Розумний город”, можуть зробити це на шкільній ділянці.
“Ми можемо виділити стільки ділянок, скільки треба, думаю, що достатньо буде для всіх охочих. Перед тим, як діти будуть сіяти насіння, потрібно буде підготувати ґрунт”.
Починав впроваджувати цей проєкт нині загиблий член Молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський. Минулого року він став на захист України. Загинув 2 лютого на Луганщині.
Приєднатися до проєкту можна, відсканувавши смартфоном QR-код або ж знайти проєкт у телеграмі.