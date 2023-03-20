Діти передали бійцям дві тисячі порцій борщу: на Тернопільщині діє проєкт “Розумний город”

“На упакуванні є QR-код, військовий, якщо має інтернет, може просканувати й подивитися історію. Там будуть відео про те, як доглядали ці ділянки, вирощували буряк, картоплю, все, що потрібно для борщу”.

Спробував окопний борщ шестикласник Арсен Бойко.

“Подібний до звичайного, але трохи незвичний, бо вдома завжди їм зі сметаною. Ідея дуже класна. Я хотів би долучитися. Мені подобається цим займатися”, – говорить Арсен.

Директорка Великобірківського ліцею Світлана Чайка каже, учні та вчителі навчального закладу від початку повномасштабної війни збирають різну допомогу нашим бійцям та переселенцям.

“У нашій школі навчається майже 60 дітей, батьки яких зараз на війні. В нас практично в кожній родині хтось на війні, ми не можемо стояти осторонь, бути байдужими. Кожний наш день починається з молитви, гімну і молитви за бійців”, – сказала директорка.

Світлана Чайка розповідає, діти, які не мають можливості вирощувати овочі вдома, та хочуть взяти участь у проєкті “Розумний город”, можуть зробити це на шкільній ділянці.

“Ми можемо виділити стільки ділянок, скільки треба, думаю, що достатньо буде для всіх охочих. Перед тим, як діти будуть сіяти насіння, потрібно буде підготувати ґрунт”.

Починав впроваджувати цей проєкт нині загиблий член Молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський. Минулого року він став на захист України. Загинув 2 лютого на Луганщині.

Приєднатися до проєкту можна, відсканувавши смартфоном QR-код або ж знайти проєкт у телеграмі.