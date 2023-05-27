Деяким українцям можуть припинити видачу пільг на оплату комунальних послуг

Деякі категорії українців мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Щоб втратити ці пільги, мають бути вагомі підстави. У Пенсійному фонді нагадали про них громадянам.

Так, згідно з постановою Кабміну від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу в грошовій формі”, для припинення виплат пільг на оплату житла є три причини.

Це, зокрема:

Відповідна заява пільговика про припинення виплат;

Призначення пільговику житлової субсидії;

Смерть пільговика.

У трьох цих випадках виплати припиняються з місяця, наступного за місяцем, у якому виникли дані обставини.

Нагадаємо, що з січня всі пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються лише у безготівковій формі – на карти Ощадбанку. Ті пільговики, які мають відкриті пенсійні чи соціальні карти, зможуть отримають пільги за ЖКП на них.

Якщо ви бажаєте отримати пільги на рахунок в іншому банку чи через відділення Укрпошти, потрібно звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ.

Саме Пенсійний фонд уже займається всіма питаннями щодо субсидій, пенсій, лікарняних, декретних виплат та інших соціальних допомог.