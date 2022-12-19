19.12.2022 21:47

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Жителі Тернопільщини зможуть отримати державну грошову допомогу: щомісяця від 6500 гривень

19.12.2022

Ірина Нова

54

Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство

Поширити:

Ще одна категорія громадян на Тернопільщині зможе отримати додаткову підтримку від держави. Їм буде запропоновано новий вид компенсації у розмірі 6500 гривень.

Навіть у такий складний час держава намагається підтримувати економіку та бізнес країни. Саме з цією метою, уряд вирішив виплачувати кошти підприємцям, які вирішать брати на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Протягом двох місяців роботодавці, які оформили в себе переселенців зможуть отримувати допомогу у сумі 6500 гривень.

Заявку на допомогу потрібно подати протягом 5 днів після офіційного працевлаштування ВПО.

Для цього потрібно звернутися до Центру зайнятості або на електронну пошту. Також це можна зробити через державний портал «Дія».

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, економіка, суспільство, ВПО, грошова допомога, компенсації

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах