Жителі Тернопільщини зможуть отримати державну грошову допомогу: щомісяця від 6500 гривень

Ще одна категорія громадян на Тернопільщині зможе отримати додаткову підтримку від держави. Їм буде запропоновано новий вид компенсації у розмірі 6500 гривень.

Навіть у такий складний час держава намагається підтримувати економіку та бізнес країни. Саме з цією метою, уряд вирішив виплачувати кошти підприємцям, які вирішать брати на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Протягом двох місяців роботодавці, які оформили в себе переселенців зможуть отримувати допомогу у сумі 6500 гривень.

Заявку на допомогу потрібно подати протягом 5 днів після офіційного працевлаштування ВПО.

Для цього потрібно звернутися до Центру зайнятості або на електронну пошту. Також це можна зробити через державний портал «Дія».