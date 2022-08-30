Дев’ятирічна Оля Дацко з села Кам’янки Підволочиської громади відрізала довге волосся, аби зібрати гроші для ЗСУ. Ніколи, каже, коротко не стриглася, але коли побачила в новинах, як діти з різних куточків України допомагають армії – вирішила зробити свій внесок у перемогу.

Школярці Олі Дацко з села Кам’янки Підволочиської громади – 9 років. Вона любить малювати та хоче навчитися грати на гітарі, ідеться в сюжеті Суспільного.

“Кожний день дивлюся новини і там діти різні розказують, що вони продають свої іграшки, просять гроші, щоб потім віддати на ЗСУ. Я також вирішила так зробити. Я хочу відрізати волосся, продати і віддати на ЗСУ. Україні зараз потрібна допомога. Зараз війна в країні і треба допомагати чимось”, – каже дівчинка.

Оля каже, з коротким волоссям себе не пам’ятає.

“В мене з дитинства було таке довге волосся. Я розчісую, мама заплітає, мию сама, але це трохи важко”, – каже Оля.

З народження Олю коротко не стригли, каже її мама Марія Дацко, лише зістригали посічені кінчики. Рішення доньки – відрізати волосся, аби отримати гроші для захисників, підтримала.

“Вона хотіла поставити скриньку, але село маленьке, майже ніхто не буде зупинятися. Потім вона сказала, що хоче обрізати волосся і віддати ті гроші на допомогу нашій армії. Ми погодилися з нею. Ми дуже раді, що вона так хоче, що це її таке бажання“, – розповіла мати Олі.

Жінка каже, особливого догляду не було, в доньки від природи густе і міцне волосся. Доки майстриня готується, Оля з мамою вибрала нову зачіску.

55 сантиметрів волосся Олі важить 142 грами, а це 8 з половиною тисяч гривень, каже Марія Дацко. За її словами, волосся дочки купує один з тернопільських салонів краси. Доки стиліст завершує стрижку Олі, на рахунок мами вже прийшли гроші.

“Класно на душі, бо воно йде на добру справу, супер. Ці кошти я хочу відправити в Підволочиську громаду, там є волонтер Сергій Гісь. Вони будуть купувати автомобілі для бійців. Що потрібно, вони збирають кошти”, – каже мати Олі.

Отримані за волосся гроші Марія Дацко одразу перераховує волонтеру, а Оля оглядає свою нову стрижку.