Десять років викликів і досягнень: як змінилася боротьба з корупцією в Україні

Десять років тому Україна розпочала реальну боротьбу з топ-корупцією. Саме у жовтні 2014 року Верховна Рада ухвалила низку законів, які заклали засади для формування антикорупційного блоку і створення НАБУ, САП та НАЗК.

З того часу у полі зору детективів Національного антикорупційного бюро – численні недоброчесні депутати, урядовці, судді та інші впливові особи. Сьогодні бюро проходить перший зовнішній незалежний аудит, а також планує найближчим часом набрати кількасот нових співробітників. Про результати за 10 років роботи антикорупційного відомства і нові виклики, які постають перед ним – у матеріалі Центру громадського моніторингу та контролю.

Корупціонери «залягли на дно»

До створення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури боротьба з корупцією була здебільшого декларативною – про неї регулярно згадували, як про мету та задачу, але в реальності топ-корупціонери почували себе спокійно. Настільки спокійно, що не вважали за потрібне якось переховуватися – ба більше, спокійно вихвалялися один перед одним власними корупційними «досягненнями». Коли НАБУ більш-менш сформувалося і набрало силу – ситуація докорінно змінилася. Тепер корупціонери бояться і переховуються, бо розуміють, що є неілюзорні шанси опинитися за гратами. НАБУ разом з іншими новими антикорупційними відомствами фактично змінило правила гри на цьому полі і впровадило нові стандарти. Все це, звісно, відбулося не одразу – бюро пройшло непростий 10-річний шлях для того, щоб сформуватися, як інституція.

9,4 мільярда гривень відшкодовано державі

Результати НАБУ за 10 років вражають. До відповідальності притягнуто більш ніж півтори тисячі високопосадовців, серед яких понад 200 нардепів, суддів та керівників центральних органів влади. Лише за першу половину 2024 року на лаву підсудних відправлено 7 вищих посадовців держави, 6 топ-чиновників, 11 керівників державних підприємств, п’ятеро суддів та стільки ж депутатів облрад. Загалом державі було відшкодовано 9,4 мільярда гривень. 2,5 мільярди за рішеннями судів було скеровано на потреби Сил оборони.

У бюро наголошують: для ще більшої ефективності та усунення ризиків відомство потребує ухвалення низки рішень, серед яких головні – надання можливості автономного прослуховування фігурантів справ і створення власної експертної установи.

Аудит пройдуть навіть детективи під прикриттям

З жовтня цього року НАБУ почало проходити перший у своїй історії зовнішній незалежний аудит. Проведення аудиту передбачено законодавством і на його якнайшвидшому проведенні з моменту свого призначення наполягав директор Бюро Семен Кривонос. До складу комісії, що проводить аудит, увійшли експерти з антикорупції, безпеки та повернення активів, призначені Кабінетом міністрів за рекомендацією міжнародних організацій, що підтримують антикорупційні ініціативи. Незалежні аудитори перевіряють роботу усіх підрозділів НАБУ, включаючи таємний відділ детективів під прикриттям. «У листопаді ми плануємо затвердити та опублікувати критерії та методику оцінки. Після цього одразу розпочнемо збір і аналіз інформації та документів для проведення оцінки, і потім підготуємо звіт з аргументованими висновками та рекомендаціями для покращення ефективності роботи НАБУ», – каже Голова Комісії з проведення зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро Роберт Вестбрукс. Завершити роботу аудитори планують до кінця лютого наступного року.

Від запиту до результатів

НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Вищим антикорупційним судом стали потужною силою змін, перетворивши боротьбу з корупцією з формальної на реальну. «Ми пройшли довгий і складний шлях. Шлях від власне запиту на зміни та справедливість, сформованого суспільством, вимогами партнерів та здоровим глуздом до зрозумілих і конкретних досягнень, які впливають на життя країни тут і зараз», – каже директор бюро Семен Кривонос.