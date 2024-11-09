Держбюджет-2025 прийнято у першому читанні: основні показники та мінімуми

31 жовтня прийнято у першому читанні проєкт Закону про Держбюджет на 2025 рік. За ним розмір мінімальної зарплати з 1 січня становитиме 8000 грн. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на весь 2025 рік планують залишити на рівні 3028 грн.

Про це повідомив Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Доходи та видатки

Доходи Держбюджету – 2.336.276.042,7 тис. грн, у тому числі: загального фонду – у сумі 2.095.217.403 тис. грн, спеціального фонду – у сумі 241.058.639,7 тис. грн.

Видатки Держбюджету – 3.938.196.249,5 тис. грн, у тому числі: загального фонду – 3.643.569.805,2 тис. грн, спеціального фонду – 294.626.444,3 тис. грн.

Мінімальна заробітна плата

Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2025 року і на весь рік буде таким же, як у 2024 році: у місячному розмірі – 8000 грн; у погодинному розмірі 48 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, також залишиться на рівні 1600 грн.

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць (також на рівні 2024 року)

Основні демографічні та соціальні групи населення

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 січня 2025 року

Загальний показник 2920 грн. Діти до 6-ти років 2563 грн; від 6 до 18 років – 3196 грн. Працездатні особи – 3028 грн. Особи, які втратили працездатність, – 2361 грн.

Крім того, додатково прописано прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення: базового розміру окладу судді – 2102 грн; посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також податкових і митних органів – 2102 грн; посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн.

У 2025 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб – 60%; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%; для дітей – 145% відповідного прожиткового мінімуму.