Державна реєстрація громадської спілки здійснюється у відповідності до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Вимоги до складання установчих документів спілки та строки їх розгляду органами юстиції тотожні з підготовкою документів для створення громадської організації. Проте, є і свої особливості. З метою реєстрації громадської спілки керівник чи особа (особи), що має право представляти спілку для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня її утворення подають (або надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської спілки заяву за формою, що затверджена Міністерством юстиції України 11 липня 2021 року. Для реєстрації громадської спілки слід подавати заяву за формою 4 та інші документи.

Для реєстрації громадської спілкиподаються:

заповнена реєстраційна заява щодо реєстрації юридичної особи – громадського формування за формою 4;

примірник протоколу установчих зборів громадської спілки;

додатково подається письмова згода уповноваженої особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання», якщо така особа не була присутня на установчих зборах;

статут громадської спілки;

відомості про керівні органи громадської спілки із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку;

аналогічні відомості про особу, яка має право представляти громадську спілку для здійснення реєстраційних дій;

документи, які містять відомості про структуру власності засновників – юридичних осіб та фізичних осіб – власників істотної участі таких юридичних осіб. По суті це є інформація про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що засновують громадську спілку.

За відсутності підстав для зупинення та відмови у державній реєстрації, у

відповідності до статей 6 та 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів державний реєстратор проводить реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Тернопільській області