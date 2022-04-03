Власники квартир, які безкоштовно прихистили в себе внутрішньо переміщених осіб, отримають грошові компенсації на комунальні послуги. Це 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Як розповідає голова Тернопільської військової адміністрації, область продовжує приймати осіб із міст, де ведуться активні бойові дії. Багато людей надають прихисток сім’ям, не чекаючи допомоги у відповідь. Однак, навіть під час війни, держав продовжує дбати про своїх громадян.

«Уряд прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які безкоштовно надають прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Тепер цю програму доповнили. Компенсацію за комунальні платежі отримають також сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома», – каже Володимир Труш.

Для отримання компенсації за комунальні послуги власник має внести відомості про житло на сайт «Прихисток» prykhystok.in.ua. Якщо ви не маєте можливості цього зробити, вам допоможуть працівники соцзахисту вашої громади.

Власник житла має не пізніше наступного дня після поселення переселенців повідомити про це у ЦНАП громади. А також інформувати, якщо кількість мешканців змінилася або вони виїхали. Відповідну заяву потрібно подати наприкінці місяця. Відшкодування за комунальні послуги заявники отримають на банківську картку.

Крім того, люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, можуть отримати допомогу на проживання. Це 3 000 тис. грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2 000 тис. грн на кожну іншу людину. Щоб отримати допомогу необхідно стати на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та подати заяву, щоб отримати допомогу на проживання особисто до органу соціального захисту населення, уповноваженої особи в громаді чи ЦНАПу в місці тимчасового перебування.

Виплати допомоги на проживання будуть здійснюватися щомісяця, починаючи з часу звернення, на банківський рахунок. Тим, хто подасть заяву до 14 квітня, також зарахують виплати за березень 2022 року. Виплати будуть тривати весь період діє воєнного стану і ще 1 місяць після його завершення.

Допомога внутрішньо переміщеним особам не буде включена до сукупного доходу сім’ї. Тобто всі інші види соціальних допомог, які ви отримували раніше, будуть виплачуватися також. Допомога на проживання не оподатковується.

Нагадаємо, що в області розроблено логістичний сервіс для організації зустрічі внутрішньо переміщених осіб у місцях масового прибуття, через який вже прийнято понад 60 тис. осіб, з них – 14 тис. дітей.

Розроблено карту тимчасового розміщення людей в закладах комунальної та державної власності (35 тис. місць для прихистку, 17 тис. з яких вільні) та сформовано базу даних відповідальних за їх поселення осіб. Організована реєстрація внутрішньо переміщених громадян.