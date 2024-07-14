Дениса Шмигаля можуть звільнити через брак креативних рішень

Прем’єр-міністра України можуть звільнити через брак креативних рішень.

Про це пише Правий Берег.

Чутки про звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля набули чималого розголосу в інформаційному полі, однак точних причин таких розмов в уряді не називають. Співрозмовники з оточення президента Володимира Зеленського розповіли, що він «втомився» від прем’єр-міністра і ймовірно планує звільнити його.

Про це розповіли власні джерела Української правди журналістам видання.

– Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок…, – цитує УП. – Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися.

Кажуть, це вже «другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці».

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив інформацію про повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

– Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів… Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий — хочуть ще більш залежний Кабмін, — написав депутат.

Як інформують анонімні джерела, замінити Дениса Шмигаля можуть першою віцепрем’єркою-міністеркою України – Міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Не виключають і кандидатуру ексглави Мінрегіону, голову правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова.